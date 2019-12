Polska przejmuje od Niemiec dowództwo „szpicy” NATO. „Te siły są ważniejsze niż kiedykolwiek”

– Dziękuję Polsce za to, że będzie przewodzić w tym roku siłą NATO o wysokiej gotowości – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg – Wspólne Siły Operacyjne Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), czyli nasza szpica, to znaczący wkład we wspólną obronę i mocna prezentacja możliwości Polski. Te siły można natychmiastowo rozmieszczać w celu obrony dowolnego kraju sojuszniczego przed jakimkolwiek zagrożeniem. W czasach niespotykanych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – dodał.

Trzonem VJTF w 2020 roku będzie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, wspierana przez jednostki z 12. Dywizji Zmechanizowanej, 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego, Żandarmerię Wojskową, a także ekspertów ds. logistyki oraz specjalistów przeciwchemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych.

NATO podaje, że około 6000 żołnierzy będzie służyć w szpicy, w tym około 3000 z Polski. Siły zbrojne również będą obsługiwać jednostki z Bułgarii, Czech, Węgier, Włoch, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone mają wspierać VJTF m.in. za pomocą sił powietrznych.

Szpica NATO

Tzw. szpica (ang. Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) to siły zbrojne sojuszu zdolne do szybkiego reagowania, niektóre gotowe do działania w ciągu dwóch-trzech dni. Powstały w 2014 roku w odpowiedzi na zagrożenia ze strony ekstremistów z Państwa Islamskiego i rosyjską agresję na Ukrainie.

Czytaj także:

Plan obrony Polski i państw bałtyckich zaakceptowany przez NATO