Wielkopolska. 19-latek miał zabić 9-letniego brata. Pokłócili się o komputer?

Jak podaje RMF FM, do tego zdarzenia doszło w Turku leżącym w województwie pomorskim. Dziennikarze nieoficjalnie dowiedzieli się, że w mieszkaniu przy ulicy Wyzwolenia doszło do kłótni między braćmi, którzy spierali się o dostęp do komputera. Podczas wymiany zdań starszy z nich sięgnął po nóż i kilkukrotnie ugodził 9-latka. Chociaż podjęto próbę reanimacji chłopca, nie udało się go uratować.

Policja zatrzymała już 19-latka, ale wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. Prokuratura wprawdzie potwierdziła, że doszło do tragedii, ale nie chce podawać dalszych szczegółów zdarzenia. – Doszło do tragedii w której śmierć poniósł 9-letni chłopiec. Na miejscu przeprowadzane są oględziny w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. Pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora – przekazała prokurator Aleksandra Marańda w rozmowie z portalem turek.net.pl. Śledczy pracują już w mieszkaniu, gdzie zginął 9-latek. Nieoficjalnie przekazano, że jego starszy brat trafił do szpitala, gdzie ma zostać poddany obserwacji psychologicznej.

