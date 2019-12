Tusk złożył życzenia noworoczne. „Uśmiechnij się Jarosławie”

„Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy – wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie. PS. Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty” – napisał Donald Tusk na Twitterze. Wątek „nart” to nawiązanie do krytyki, jaka w ostatnich dniach spotkała Andrzeja Dudę. Prezydent jest przez część komentatorów piętnowany za to, że milczy w sprawie kontrowersyjnych słów prezydenta Rosji, spędzając przy tym wolny czas na stoku narciarskim.

Przypomnijmy, Donald Tusk do wypowiedzi Władimira Putina nawiązał już kilka dni temu. „Wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór” – stwierdził były przewodniczący Rady Europejskiej.

Wypowiedź Władimira Putina

Przypomnijmy, 20 grudnia Władimir Putin spotkał się z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego. Podczas przemówienia w ostrych słowach skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego będącą oceną wydarzeń prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Rosji odrzucił oskarżenia o to, że Pakt Ribbentrop-Mołotow przyczynił się do tego, że 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, a nieco ponad dwa tygodnie później nastąpiła inwazja sowiecka.

Polityk cytowany przez agencję AP stwierdził, że to umowy podpisywane przez Wielką Brytanię, Francję i Polskę z Niemcami oraz pakt monachijski z 1938 roku „zachęciły” nazistów i utorowały drogę do rozpoczęcia światowego konfliktu. Zdaniem rosyjskiego polityka Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, jak podpisać umowę z Niemcami po tym, jak mocarstwa zachodnie nie przyjęły propozycji Moskwy dotyczących sojuszu wojskowego.

Czytaj także:

Hołownia jako prezydent chce powołać pełnomocnika. Zajmie się ochroną praw zwierząt