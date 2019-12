Prezydent Duda wygłosił orędzie noworoczne. „Wszyscy możemy sobie pogratulować”

Orędzie głowy państwa skupiło się wokół kilku kluczowych słów, którymi można podsumować mijający rok. Andrzej Duda mówił m.in. o energii podkreślając, że zapał oraz ambicja Polaków wciąż budzą podziw. – Tempo wzrostu gospodarczego stawia nas w czołówce państw europejskich. Kiedy rozmawiamy, słyszę często o wyższym poziomie życia polskich rodzin. O przełamaniu kolejnych barier niemożności – dodał. Prezydent mówił również o frekwencji w kontekście rekordowej liczby głosów oddanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Stwierdził, że był to „prawdziwy sukces polskiej demokracji” . – Wszyscy możemy go sobie pogratulować. Nasza obywatelska wspólnota rośnie w siłę. A wraz z nią – Rzeczpospolita – podkreślił.

Życzenia od prezydenta

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że następny rok będzie „rokiem polskich zwycięstw”, a Polacy będą odnosili sukcesy. – W stulecie wygranej bitwy warszawskiej 1920 roku przypomnimy zmagania, które przesądziły o wyniku wojny polsko-bolszewickiej – a także o losach świata sto lat temu. Czekają nas również wielkie sportowe emocje. Liczymy na zwycięstwa naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz na medale polskich sportowców w czasie letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Będziemy kibicować Biało-Czerwonym! – zapowiedział. – Relacje międzynarodowe to współpraca, ale też i rywalizacja. Jestem pewien, że niepodległa Polska w zjednoczonej Europie – Polska sprawnie rządzona – także w roku 2020 będzie umacniała swoją silną pozycję – dodał.

Podczas orędzia nie mogło zabraknąć również życzeń, w tym tych dotyczących powodzenia planów życiowych oraz realizacji pragnień. – Niech wzajemna życzliwość i uprzejmość pomagają nam iść przez życie ze spokojem i pogodą ducha – podsumował prezydent.

