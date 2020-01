Proboszcz nazwał parafian „skąpcami i kpiarzami”. Dali za mało pieniędzy na wymianę drzwi

Sprawę dotyczącą parafii w Psarach leżącą w województwie wielkopolskim nagłośnił portal iTurek.net. Ksiądz Grzegorz Ograbisz ogłosił ostatnio zbiórkę na wymianę drzwi na plebani. Proboszcz planował uzyskać na ten cel nieco ponad 29 tys. złotych. Parafianie wprawdzie włączyli się do akcji, ale ich ofiarność odbiegała od tego, co oczekiwał duchowny. Ten zebrał 10 725 zł, a informację zamieścił w przykościelnej gablocie. Problem w tym, że zrobił to w kontrowersyjny sposób.

„Wielki szacun” a „kpina i szydera”

„Wielki szacun, podziękowanie i ukłon” – takie słowa ks. Ograbisz skierował do mieszkańców ulic, które przyłączyły się do zbiórki. „Kpina i szydera z ks. Proboszcza” – to z kolei określenie parafian unikających wpłaty na nowe drzwi. „Dla wszystkich skąpców i kpiarzy wielkim ostrzeżeniem i zachętą do poprawy postępowania niech będą słowa Pana Boga z Ewangelii św. Łukasza, rozdział 12, wers 20 (Łk 12,20)!” – podsumował duchowny zestawienie zbiórki.

Zdjęcia komunikatu pojawiły się w mediach społecznościowych i swym zasięgiem dotarły daleko poza parafię. A jak sprawę komentuje sam zainteresowany? – Zrobiłem to bo tak mi serce dyktowało. To była też potrzeba parafian. Parafia jest bogata i stać (parafian – przyp.red), aby dać po 50 zł na ten cel. To była ewidentnie kpina. Ja nie robię tego dla siebie tylko dla parafii. Mogę jutro umrzeć, a drzwi pozostaną – stwierdził ks. proboszcz w rozmowie z iTurek.net.

