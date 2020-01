Akcja GOPR w Beskidach. Turyści schronili się w szałasie

Turyści zgubili drogę i schronili się w szałasie przy czerwonym szlaku. Korzystając z aplikacji „Ratunek” wezwali na miejsce ratowników. Dzięki temu udało się ustalić ich położenie. Jak podaje GOPR, osoby te były wychłodzone i wyczerpane.

Ratownicy GOPR ruszyli do pomocy z trzech stron - jeden na quadzie z Ostrego, drugi skuterem śnieżnym z Rycerki, a grupa goprowców wyszła z Hali Skrzyczeńskiej. Do turystów udało się dotrzeć po dwóch godzinach od otrzymania zgłoszenia. Zagubione osoby zostały szczęśliwie sprowadzone na dół do Doliny Zimnika.

