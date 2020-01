Ministerstwo Cyfryzacji: Milion dowodów osobistych do wymiany

Ponad 160 tysięcy internetowych wniosków o nowe dowody, ponad 17 tysięcy zgłoszeń online informujących o utracie dowodu – w taki sposób Ministerstwo Cyfryzacji dokonało krótkiego podsumowania ubiegłego 2019 roku w kategorii „dowody osobiste”.

Milion dowodów do wymiany

Jak informuje wspomniany resort w oficjalnym komunikacie, w 2020 roku ponad 1 200 000 Polaków z różnych przyczyn będzie składało wnioski o nowe dokumenty. Jedni – bo ich dowód ma już 10 lat. Drudzy – bo do tej pory nie mieli dowodu, a urodzili się 2002 roku, więc właśnie wchodzą w dorosłość. Wnioski o wyrobienie dowodu osobistego można składać online. Ministerstwo Cyfryzacji namawia do zakładania profilu zaufanego. „Niezależnie od tego ile masz lat – nowy rok zacznij od założenia profilu zaufanego. Przyda się nie tylko do złożenia wniosku o nowy dowód, ale i do załatwiania online wielu innych spraw, w tym m.in. złożenia rocznego rozliczenia podatkowego, co nas lada moment czeka” – czytamy.

