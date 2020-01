Renata Kaczoruk cała w siniakach. „Prawdziwe życie rozgrywa się offline”

Renata Kaczoruk jest aktywna w mediach społecznościowych. Modelkę na Instagramie obserwuje ponad 97 tys. internautów. Od kilku dni Kaczoruk publikuje zdjęcia z wakacji, które spędza na Sri Lance. Modelka pozuje w strojach kąpielowych w rajskich okolicznościach przyrody. „Super piękność”, „Śliczna”, „Przepiękna dziewczyna” – komentują zachwyceni internauci.

Uwagę kilku użytkowników mediów społecznościowych zwróciły siniaki, które widać na ciele modelki. „Co to za plamy i siniaki?”, „A mówią, że sport to zdrowie”, „Jakieś kuku w kolano?” – pytali zaciekawieni internauci. Chociaż nie jest tajemnicą, że jedną z pasji Renaty Kaczoruk jest kitesurfing, modelka nie zostawiła przytoczonych komentarzy bez odpowiedzi. „Prawdziwe życie rozgrywa się offline” – czytamy. Modelka, która na co dzień promuje naturalność, do postu opublikowanego na Instagramie dodała hasztagi: #siniakisasexy, #2020, #day2, #unplugged, #instavsreality.

