Ogromna kumulacja w Eurojackpot. W puli nawet 170 mln złotych!

Oto wylosowane 3 stycznia liczby w Eurojackpot: 6, 27, 30, 35, 41 oraz 4 i 5. Jak już wiemy pierwsze tegoroczne losowanie nie przyniosło głównej wygranej. W Polsce odnotowano natomiast wiele wygranych niższych stopni m.in. jedną wygraną IV stopnia o wartości ponad 741 tys. złotych. Najwyższe wygrane odnotowane w innych krajach to nagrody II stopnia o wartości ponad 618 tys. euro - padły one W Norwegii, Niemczech oraz na Słowacji. Do czterech graczy z Niemiec, Słowacji oraz Finlandii trafią nagrody III stopnia - każda o wartości 163 tys. euro.

Jak grać w Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej - można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej - przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.

Czytaj także:

Sąd stanął po stronie frankowiczów. Jest wyrok w sprawie kredytu państwa Dziubaków