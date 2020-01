Postanowienia noworoczne oczami internautów. Zobacz najlepsze memy!

Nowy rok, nowa ja - któż z nas nie zna tego hasła. Koniec starego roku i początek nowego skłania wielu z nas do refleksji o konieczności wprowadzeniu zmian w swoim życiu. Obiecujemy sobie, że zaczniemy ćwiczyć, rzucimy palenie i już nigdy więcej nie weźmiemy do ust czekoladowego cukierka. Rzeczywistość okazuje się zazwyczaj dość brutalna a z naszych postanowień już po kilkunastu dniach niewiele zostaje. Motywacja do ćwiczeń spada, a koleżanka z pracy upiekła tak pyszne ciasto, że po prostu nie możemy się oprzeć i zjadamy trzy kawałki na raz. Dlatego też zamiast dalekosiężnych planów warto stawiać sobie małe cele - ich realizacja będzie znacznie łatwiejsza a i satysfakcja większa, gdy na liście "małych postanowień" będziemy mogli odhaczyć kolejną zrealizowaną rzecz.

