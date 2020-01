Miss Earth Poland obchodzi prawosławne święta. Jak wyglądają jej przygotowania?

Krystyna Sokołowska ma 23-lata i pochodzi z Białegostoku. Polka jest wszechstronnie uzdolniona. Uczęszczała do szkoły muzycznej, gra na fortepianie, od dziecka uprawia gimnastykę artystyczną. Studiuje wychowanie fizyczne i ekonomię, mówi w czterech językach. Sokołowska została wybrana Miss Earth Poland. Znalazła się również w gronie dziesięciu najpiękniejszych kobiet świata, które brały udział w międzynarodowym etapie konkursu Miss Earth.

W „Dzień dobry TVN” modelka wraz ze swoją mamą Anną opowiedziała o swoich świątecznych tradycjach. Święta Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym są obchodzone 13 dni później niż u katolików, co wynika ze stosowania innego kalendarza. Prawosławni uznają kalendarz juliański, stąd ich Wigilia przypada na 6 stycznia, a 7-8 stycznia to dni Bożego Narodzenia. – Obchodzimy święta prawosławne. Spędzamy je zawsze tradycyjnie, rodzinnie, u naszej babci, przyjeżdża także rodzeństwo mojego taty ze swoimi rodzinami więc jest nas wiele – opowiedziała Krystyna Sokołowska.

Miss Earth Poland dodała, że przed rozpoczęciem kolacji rodzina dzieli się prosforą, czyli chlebkiem z mąki i wody, bez drożdży. Po wigilii cała familia udaje się co cerkwi na całonocne czuwanie. Każdego dnia świąt prawosławni zajadają się faszerowanymi mięsami. Okres świąteczny trwa do 13 stycznia, kiedy to obchodzony jest nowy rok. Za przynoszenie dzieciom prezentów odpowiada Dziadek Mróz.

