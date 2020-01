Nie żyje Krzysztof Leski. Dziennikarz został zamordowany

Ciało Krzysztofa Leskiego znalezione zostało w poniedziałek 6 stycznia w jego mieszkaniu w Warszawie. Jak informuje tvn24.pl, do zabójstwa znanego dziennikarza przyznał się 24-latek, który mieszkał w ostatnich miesiącach w mieszkaniu należącym do pokrzywdzonego. Mężczyźni poznali się jesienią ubiegłego roku w jednej z placówek medycznych w Warszawie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Łukasza Łapczyńskiego poinformował, że domniemany sprawca został zatrzymany w Krakowie, sam przyznał się do winy. Stamtąd przewieziono go do Warszawy, gdzie prokurator ma przeprowadzić z nim dalsze czynności procesowe.