Dyrektor Teatru Bagatela usłyszał zarzuty prokuratorskie. Przeszukano jego mieszkanie

W komunikacie Prokuratura Okręgowa w Krakowie podaje, że Henryka S. zatrzymano w miejscu jego zamieszkania. Dokonano też przeszukania pomieszczeń i zabezpieczenia rzeczy mężczyzny.

Jak czytamy, Henryka S. przesłuchano w sprawie podejrzenia doprowadzenia czterech osób do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu stosunku zależności oraz złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika w stosunku do pięciu osób wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

Po przedstawieniu zarzutów, Henryk S., nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, odnosząc się szczegółowo do każdego z przedstawionych zarzutów, stanowczo zaprzeczył aby doprowadził kogoś do poddania się innej czynności seksualnej oraz by naruszył prawa pracownicze.

Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji raz w tygodniu, zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakazu przebywania w dotychczasowym miejscu pracy oraz zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych, tj. funkcji dyrektora placówki.

Do tej pory w sprawie przesłuchano 12 pokrzywdzonych. Za zarzucane Henrykowi S. czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

