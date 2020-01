Powiat kielecki nie zagra z WOŚP. „Mamy wiele innych swoich problemów”

Jak podaje Onet, kielecki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizuje redakcja „Echa Dnia”. Na terenie miasta pojawia się kilka scen, gdzie odbywają się licytacje, występy artystyczne, warsztaty czy pokazy. Za te atrakcje odpowiadają samorządy, a w minionych latach powiat kielecki koordynował wydarzenia na scenie w pobliżu Domu Towarowego „Puchatek”. Tym razem będzie inaczej, ponieważ starostwo nie włączy się w organizację. – Nie było takiej woli zarządu – powiedział w rozmowie z Onetem Mirosław Gębski, starosta kielecki oraz działacz PiS. – Otrzymaliśmy zapytanie od redakcji „Echa Dnia”, czy zajmiemy się organizacją jednej ze scen. Jako zarząd odpisaliśmy, że starostwo nie wchodzi w to, bo mamy wiele innych swoich problemów. W zadaniach zleconych starostwu nie ma obowiązku wspierania wolontariatu, czy to WOŚP-u, czy Caritasu – dodał.

Gębski dodał, że pracownicy starostwa nie mają jednak zakazu włączenia się w finał WOŚP, a on sam rozmawiał już w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, który odpowiada za koordynację wydarzeń na jednej ze scen. – Oni użyczą nam kawałek swojej sceny i wszyscy pracownicy starostwa, którzy chcą się włączyć w finał WOŚP, będą mogli to zrobić. To jest wolontariat. Nie będę nikogo zmuszał do wolontariatu – podkreślił starosta. – Ja sam już któryś raz z kolei wyjeżdżam w tym czasie na pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę, a później zostaję u znajomych na Śląsku – podsumował.

