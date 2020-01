Eskalacja napięcia między USA a Iranem. Morawiecki: Trzymamy rękę na pulsie

– Zacznę od tego (tematu – red.), który nurtuje wszystkich, a więc od spraw związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy w stałym kontakcie z prezydentem (…). Podstawowym obowiązkiem partnera w ramach NATO, jak wszyscy zdają sobie sprawę, jest konsultowanie tego razem ze wszystkimi członkami NATO. To dokładnie to, co stało się podczas ostatniego posiedzenia, gdzie wszyscy sojusznicy dyskutowali, w jaki sposób zareagować na tę sytuację, która jest oczywiście dynamiczna – poinformował Mateusz Morawiecki w Sejmie, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

„Dochodzi do wzajemnej wymiany ciosów”

Premier polskiego rządu w związku z eskalacją napięcia między USA a Iranem podkreślił, że Polska ma „obowiązek dbać o polskich żołnierzy”. – Wczoraj, podczas zwołanej przez prezydenta Rady Gabinetowej bardzo dokładnie omawialiśmy ten temat. Rzeczywiście dochodzi tam do wzajemnej wymiany ciosów. Sytuacja jest niestabilna, zresztą od dłuższego czasu, a od kilku miesięcy po ataku na instalacje rafineryjne Arabii Saudyjskiej, następnie ostrzelanie statków w Zatoce Perskiej, sytuacja się oczywiście zaostrza wraz ze zlikwidowaniem generała Sulejmaniego. W tym przypadku, w którym USA podejmują decyzję samodzielnie, oczywiście to ich decyzja, natomiast my mamy obowiązek dbać o polskich żołnierzy, dbamy o polskich żołnierzy i odbywa się to w sposób zgodny z regułami postępowania i procedur w ramach paktu – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zaapelował także do opozycji. – Dyskutujemy z naszymi partnerami najwłaściwszą reakcję i w kontekście tego, co może się tam wydarzyć, chciałbym zaapelować do opozycji, żeby współpracować z rządem, ponieważ dążymy do tego, żeby nastąpiła deeskalacja, żeby utrzymać możliwie cały czas warunki pokoju, stabilności, takie jakie one są oczywiście na Bliskim Wschodzie, dalekie od tego, czego byśmy sobie życzyli – stwierdził Morawiecki.

Spotkanie w BBN

Premier podkreślił, że „sytuacja naszych żołnierzy w Iraku jest dzisiaj pod kontrolą”. – Szef MON, MSW z którym jestem w stałym kontakcie w tej sprawie monitorują tę sytuację właściwie na bieżąco, online. Co godzinę mamy dodatkowe raporty, które spływają z Iraku – powiedział Mateusz Morawiecki. – Chcę zapewnić, że zarówno wczoraj podczas dyskusji na Radzie Gabinetowej, zwołanej przez prezydenta, jak i dzisiaj rano podczas mojej rozmowy z prezydentem i za dwie godziny, nieco ponad dwie godziny w BBN z udziałem prezydenta, ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, z moim udziałem, cały czas trzymamy rękę na pulsie i zapewniam, że podejmiemy najbardziej właściwą decyzję w tych oczywiście trudnych okolicznościach, które występują na Bliskim Wschodzie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

