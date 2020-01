Koszulka Dudy, kolacja z Lewandowskim i replika medalu noblowskiego. Oto najciekawsze licytacje WOŚP

Do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę 12 stycznia, pozostało kilka dni. Trwają internetowe aukcje, a wolontariusze meldują pełną gotowość. – To już jest ostatnia prosta, energia dociera do nas ze wszystkich miejsc i jest nieprawdopodobna – mówi Krzysztof Dobies, jeden z organizatorów. Podczas tegorocznego 28. finału wolontariusze będą zbierać pieniądze na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. Już teraz na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajduje się ponad 5 milionów złotych.

Oprócz tradycyjnego wrzucania pieniędzy do puszek wolontariuszy, WOŚP można wesprzeć m.in. wysyłając SMS o treści SERCE na numer 75565, a także za pomocą wpłaty online. Wszystkie informacje są dostępne na stronie fundacji.

Ponadto – jak co roku – organizowane są specjalne aukcje w serwisie Allegro. Do akcji włączyło się wielu muzyków, aktorów oraz polityków, którzy wystawili na licytację szczególnie ważne dla nich przedmioty lub zaoferowali możliwość spędzenia z nimi czasu i poznania się osobiście. Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych aukcji z udziałem celebrytów, sportowców i polityków.

