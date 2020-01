Zaginęły trzy dziewczynki z Jeleniej Góry. Policja opublikowała zdjęcie jednej z nich

Martyna Zięba w czwartek 9 stycznia około godziny 7:30 wyszła z domu w Jeleniej Górze do szkoły. 9-latka nie dotarła na lekcje i do tej pory nie kontaktowała się z rodziną. Policja nie wyklucza, że dziewczynka przebywa w towarzystwie dwóch koleżanek. RMF FM przekazało, że są to dwie podopieczne domu dziecka w wieku 10 i 13 lat. Ich rysopisy są obecnie przygotowywane przez funkcjonariuszy.

Zaginiona Martyna Zięba

Dziewczynka ma około 135 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie włosy koloru blond. Jej cera jest jasna, a nos prosty. 9-latka ma pełne uzębienie, a na prawym uchu posiada narośl. Zaginiona ubrana była w różową kurtkę zimową ¾, bez kaptura, czerwoną bluzę polarową, zielone legginsy (wzór w panterkę) z podwójnym lampasem, czarne kozaki z gwiazdkami po bokach, czarną wełnianą czapkę. Dziewczynka miała ze sobą ciemnoniebieski plecak szkolny z książkami, zeszytami oraz telefon komórkowy.

Policja prosi, by wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu dziewczynki kierować do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze na numer telefonu 75/75-20-240 lub do Zespołu Poszukiwań WK KMP w Jeleniej Górze, tel. 75/75-20-304.

