Syn polityka Koalicji Obywatelskiej zatrzymany za posiadanie narkotyków

Do zatrzymania miało dojść, podczas gdy policjanci rutynowo patrolowali rejon ulicy Gołkowskiej na warszawskim Wilanowie. Do kontroli zatrzymano samochód marki audii, którym poruszało się dwóch mężczyzn. Jednym z nich okazał się właśnie syn posła Koalicji Obywatelskiej. Siedział on za kierownicą samochodu. Narkotyki funkcjonariusze znaleźli podczas przeszukania auta w drzwiach.



– Jan W. usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających w postaci marihuany i amfetaminy. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśniania, w których wskazał, iż ujawnione przy nim środki odurzające posiadał na własny użytek – przekazał prokurator Łukasz Łapczyński.



„Super Express” podaje, że Janowi W. grozić może do trzech lat pozbawienia wolności.

