Kasia Tusk bierze udział w WOŚP. Można wylicytować spacer z jej psem

Coroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka do puszek noszonych przez wolontariuszy, ale również szereg aukcji, w które angażują się popularne osoby. Swoją cegiełkę do dzieła Jurka Owsiaka postanowiła dołożyć Kasia Tusk, która oferuje zaproszenie do Sopotu, gdzie można przespacerować się w towarzystwie psa córki polityka.

„Jeśli któraś z Was chciałaby wybrać się na spacer ze mną i Portosem (i zobaczyć jak zachowuje się gdy nie pozuje), zobaczyć jak małe jest w rzeczywistości moje mieszkanie albo po prostu pogadać i napić się kawy... wesprzyjcie tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy i weźcie udział w licytacji #rzeczyodserca na której wystawiłam właśnie swoją aukcję” – napisała na Instagramie Kasia Tusk. Córka polityka zaznaczyła, że zwycięzca licytacji może zaprosić jedną osobę. Aukcja w serwisie Allegro potrwa do 31 stycznia, a przed godziną 8. w niedzielę cena wynosiła już 5,9 tys. złotych. Komentarze internautów wskazują, że nie brakuje chętnych na takie spędzenie wolnego czasu w Sopocie. „Ta aukcja byłaby spełnieniem moich najskrytszych marzeń. Dzień z kimś kto jest żyjącym autorytetem musi być magią” – napisała jedna z internautek. „Ależ ja bym chciała spotkać Cię osobiście, Kasiu. Moje marzenie. Pomysł z aukcją cudowny! Nie ma lepszego prezentu od serca niż poświęcony czas” – czytamy w kolejnym komentarzu. Nie tylko Kasia Tusk Przypomnijmy, w 28. finał WOŚP włączyli się czołowi przedstawiciele świata polityki, sportu czy kultury. Na aukcjach można wylicytować m.in. replikę medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk, suknię Agaty Kornhauser-Dudy, kolację z Robertem Lewandowskim lub trening z jego żoną, a także samochód od Wojtka Smarzowskiego. Czytaj także:

