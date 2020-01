Kosiniak-Kamysz to zagorzały kibic? Wiele na to wskazuje

„Jest meczyk do wspólnego zobaczenia. Ja zapraszam, a cel naprawdę szczytny, bo wszystko dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na Twitterze, zachęcając do wzięcia udziału w aukcji. Jej zwycięzca będzie mógł obejrzeć mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej w towarzystwie prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

„Poczuj emocje, na stadionie kibicując naszej Reprezentacji w Piłce Nożnej, podczas jednego z meczów, w niezwykłym towarzystwie kandydata na prezydenta. To wyjątkowa okazja, by nie tylko wspólnie z Władysławem Kosiniak-Kamyszem zobaczyć na żywo naszych najlepszych piłkarzy, ale przede wszystkim, wesprzeć Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy” – czytamy w opisie aukcji. Do końca licytacji pozostało 19 dni, a najwyższa zaoferowana kwota w chwili publikacji to 1800 złotych.

