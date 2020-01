Rzecznik WOT odpowiedział przedstawicielowi Lewicy. „Wyzywam Cię na pojedynek”

Słowa Włodzimierza Czarzastego padły podczas rozmowy dotyczącej sytuacji w Iranie oraz bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Wtedy to szef SLD skrytykował Wojska Obrony Terytorialnej zaznaczając, że otrzymują one większe środki finansowe niż wywiad i kontrwywiad. Wypowiedź polityka została udostępniona na twitterowym koncie Lewicy, a wpis skomentował rzecznik WOT, ppłk Marek Pietrzak. „Adminie konta Lewicy wyzywam Cię na pojedynek! Wstąp w szeregi WOT i przekonaj się czy jest tak jak każą Ci pisać! Wyjdź z informacyjnej bańki, przebij szklany sufit! Wyjrzyj przez okno, zobacz kim naprawdę jesteśmy! Ps. Może spotkasz sąsiada” – napisał Pietrzak, a jego post doczekał się kilkudziesięciu komentarzy.

„ Cała armia się was wstydzi”

Jeden z internautów stwierdził, że „pojedynki nie są legalne”,a „żołnierz powinien strzec wspólnoty a nie grozić cywilowi” . „Próbuje Pan być mądry, niestety bezpodstawnie. Obecnie w kodeksie karnym nie pada nigdzie słowo »pojedynek«. Stosować można tylko odniesienia do kwestii uszkodzenia ciała lub zabójstwa. Termin pojedynek nie odnosi się też tylko do walki, ale również wyzwań, takich jak to wyżej” – odpowiedział mu inny komentujący. W kolejnym komentarzu czytamy, że skutkiem powołania WOT jest „zahamowanie procesu modernizacji armii”.

Nie brakowało także ostrzejszych wpisów pod adresem rzecznika WOT oraz samych „terytorialsów”. „Macie wartość bojową grupy rekonstrukcyjnej. Jesteście jedynym rodzajem broni bezpośrednio podległym ministrowi obrony – i tylko to jest warunkiem waszego istnienia. Marnujecie pieniądze należne prawdziwym żołnierzom. Cała armia się was wstydzi” – czytamy.

