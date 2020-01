Holandia czy Niderlandy? Już wiadomo, jakiej nazwy używać w Polsce

Do tej pory nazwy „Holland” i „The Netherlands” wymieniane były zamiennie. Od tego roku na arenie międzynarodowej kraj będzie posługiwać się już wyłącznie drugą nazwą. Oficjalna akcja promocyjna rozpocznie się jeszcze w tym roku. Celem holenderskiej administracji jest, aby „Niderlandy” były już jedyną nazwą podczas konkursu Eurowizji, który odbędzie się w maju 2020 r. w Rotterdamie oraz podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Reprezentacja Holandii czy Niderlandów?

O zmianie nazwy szeroko informowano także w Polsce, a nawet pobieżna lektura tekstów w internecie wskazywała, że „Niderlandy” przyjęły się bardzo szybko. Widać było to m.in. wówczas, gdy polskie siatkarki grały w turnieju do igrzysk olimpijskich mierząc się właśnie z reprezentantkami kraju tulipanów, a konkretnie Niderlandkami. Serwisy sportowe dostosowały się do tej nomenklatury, co mogło być zaskoczeniem dla części kibiców. Teraz już jednak wiadomo, że osoby przyzwyczajone do „Holandii” mogą odetchnąć z ulgą.

Stanowisko w sprawie zajął Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a dokładnie Adam Andrzejewski stojący na czele Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. „W sprawie zmiany przez holenderski rząd krótkiej formy nazwy Królestwa Niderlandów z Holandia na Niderlandy, uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją otrzymaną z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie nastąpiła zmiana nazwy tego państwa” – przekazał Onetowi. Z jego oświadczenia wynika, że decyzja holenderskiego rządu ma jedynie charakter „wewnątrzkrajowej instrukcji i nie wiąże się z apelem do innych państw o dostosowanie się do tej zmiany” . „W związku z tym stosowanej w języku polskim nazwy »Holandia« sprawa ta nie dotyczy” – podsumował.

„Holandia” kojarzyła się negatywnie?

Ministrowie, którzy przychylili się do namów kierowanych ze strony biznesu, stwierdzili, że „rebranding” będzie dobrym sposobem na zerwanie z postrzeganiem kraju w stereotypowy sposób. Ich zdaniem Holandia obecnie kojarzona jest głównie z liberalnym podejściem do narkotyków i dzielnicą Czerwonych Latarni w Amsterdamie.

– Chcemy, aby Holandia była postrzegana jako otwarty kraj, który nie wyklucza. Modernizujemy swoje podejście – powiedziała rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii. – Ważne jest, że porozumienie w strawie oficjalnej identyfikacji przyjęły stronnictwa obecne w parlamencie, rząd, Holenderska Rada Turystyki, Konfederacja Holenderskiego Przemysłu i Pracodawców oraz przedstawiciele sektora prywatnego – dodała.

Nazwa „Holland”, którą często określano cały kraj, pochodziła od dwóch prowincji, tworzących zachodnią część Holandii. To w nich znajdują się najbardziej znane miasta, które przyciągają zdecydowaną większość turystów ze świata:stolica Amsterdam i Rotterdam. Nazwa „Królestwo Holandii” (The Netherlands) pochodzi od holenderskiego Neder-lands, czyli tereny nizinne.

