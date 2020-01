Gdańsk wspomina Pawła Adamowicza w rocznicę śmierci. „Na końcu zawsze dobro zwycięża”

W Gdańsku trwają obchody pierwszej rocznicy śmierci Pawła Adamowicz.a Uroczystości rozpoczęły się od porannego nadania nazwy alei Pawła Adamowicza. Po południu w Europejskim Centrum Solidarności odbył się „Wieczór dla Przyjaciela”, połączony z premierą książki „Śmierć Prezydenta.

„Pamiętamy panie prezydencie”

Główne obchody zaplanowane zostały na wieczór. Najpierw rodzina zmarłego prezydenta odsłoniła pamiątkową tablicę przy Katowni. – Mówią, że pamięć trwa tak długo jak inni ją pielęgnują. 365 dni to za krótko by zapomnieć prezydenta Pawła Adamowicza, który rządził naszym miastem 21 lat. Odcisnął piętno właściwie w każdym jego miejscu. Kiedyś, dawniej na rozstajach dróg palono ogniska, by dusze mogły się przy nich ogrzać. Dziś my tu, w Gdańsku na Drodze Królewskiej palimy światło. Pamiętamy panie prezydencie. Tablica, którą wmurowaliśmy nieopodal miejsca, gdzie Paweł Adamowicz doznał śmiertelnych ran, nie ma być miejscem kultu. Ma być miejscem ku przestrodze by złe gesty, słowa, czyny nie zwyciężyły. Ma być miejscem ku przestrodze, że takie czyny mogą prowadzić do najtragiczniejszych rzeczy – mówiła Aleksandra Dulkiewicz.

„To była wyjątkowo okrutna śmierć”

– To była wyjątkowo okrutna śmierć – prezydenta Gdańska, mojego męża i ojca moich córek. Ta tablica przy Targu Węglowym ukazuje moment, w którym zatriumfowało zło. Zapadła cisza, zapadło przerażenie. Moment, w którym jeden nóż miał zabić tamten radosny dzień świętowania. Moment, w którym wszyscy przestraszyliśmy się zła – stwierdziła Magdalena Adamowicz. – Ale to co stało się po śmierci Pawła i to co się dzieje teraz pokazuje, że zło nigdy nie wygrywa. Na końcu zawsze dobro zwycięża. Niech ta tablica będzie symbolem odwagi gdańszczanek i gdańszczan. Polek i Polaków. Symbolem odwagi, która zwycięża zło – dodała europosłanka.

Następnie odbył się przemarsz do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny, gdzie została zaplanowana międzywyznaniowa modlitwa przy grobie Pawła Adamowicza.