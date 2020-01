Kto przyjedzie na 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz? Podano listę delegacji państwowych

Jak podkreślają organizatorzy, najważniejszymi gośćmi obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz będą byli więźniowie tego obozu. Spodziewają się, że 27 stycznia do Miejsca Pamięci przybędzie ich z całego świata ok. 200. Delegacja ok. 120 byłych więźniów Auschwitz oraz ocalałych z Holokaustu ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Australii i kilku krajów europejskich będzie mogła wziąć udział w obchodach dzięki wsparciu Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation z Nowego Jorku pod przewodnictwem Ronalda S. Laudera. Swoją obecność potwierdza także coraz więcej polskich więźniów obozu.

Przybyłych gości powita prezydent Andrzej Duda. Przewidziano również wystąpienia ocalałych oraz przedstawiciela organizacji „Filary Pamięci” Ronalda S. Laudera. Swoje podziękowania przekaże także Dyrektor Miejsca Pamięci Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński. Po wszystkim odbędą się modlitwy ekumeniczne i nastąpi symboliczne oddanie hołdu przy pomniku w Birkenau.

Pełna lista delegacji:

Australia – Przewodniczący Senatu Scott Ryan

Austria – Prezydent Alexander Van der Bellen

Cypr – President of the House of Representatives Demetrios Syllouris

Czechy – Premier Andrej Babiš Estonia – Minister ds. Populacji Riina Solman

Finlandia – Prezydent Sauli Niinistö

Grecja – Premier Kyriakos Mitsotakis

Hiszpania – Jego Królewska Mość Filip VI król Hiszpanii, Jej Królewska Mość Królowa Letycja

Irlandia – Wicepremier, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Simon Coveney

Izrael – Prezydent Reuven Rivlin

Lichtenstein – Premier Adrian Hasler

Luksemburg – Wielki Książę Henri, Premier Xavier Bettel

Łotwa – Prezydent Egils Levits

Niderlandy – Jego Wysokość Król Willem-Alexander, Jej Wysokość Królowa Máxima, Premier Mark Rutte

Malta – Prezydent George William Vella

Niemcy – Prezydent Frank-Walter Steinmeier

Norwegia – Książę Koronny Haakon, Premier Erna Solberg

Polska – Prezydent Andrzej Duda

Portugalia – Minister Spraw Zagranicznych Augusto Santos Silva

Rosja – Ambasador Siergiej Andriejew

Serbia – Premier Ana Brnabić

Słowenia – Prezydent Borut Pahor

Szwajcaria – Prezydent Szwajcarii

Szwecja – następczyni tronu, Jej Królewska Wysokość księżniczka Wiktoria, Premier Stefan Löfven, Przewodniczący Parlamentu Andreas Norlén

Turcja – Ambasador Tunç Üğdül

Watykan – specjalny przedstawiciel Stolicy Apostolskiej Kardynał Zenon Grocholewski

Węgry – Premier Viktor Orbán

Wielka Brytania – Jej Królewska Wysokość Księżna Kornwalii

