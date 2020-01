Kopacz, Siwiec, Ziemkiewicz i Mercedes. Są wyniki konkursu na Biologiczną Bzdurę Roku!

Pomysłodawcą konkursu „Biologiczna Bzdura Roku” jest Łukasz Sakowski. Biolog śledzi wypowiedzi naukowców oraz znanych osób i piętnuje pseudonaukowe stwierdzenia, które niejednokrotnie wygłaszają z przekonaniem. Co roku blog „To tylko teoria” zbiera najbardziej absurdalne wypowiedzi z wielu dziedzin – biologii, chemii, medycyny, dietetyki, a także psychologii. 12 stycznia 2020 roku zostało zakończone głosowanie na Biologiczną Bzdurę Roku 2019. Pierwsze miejsce zajęła była premier Ewa Kopacz za wypowiedź, że ludzie żyli w tych samych czasach, co wymarłe dinozaury. Europosłanka zdobyła 21 574 głosów (41,2 proc.) i symbolicznie otrzymała statuetkę Alternatywnej Zięby. Kto zajął kolejne miejsca w konkursie?

Miejsce 10. Jarosław Sachajko

- Wszystkie składniki typu "E" nie mają nic wspólnego z naturalną substancją - stwierdził Jarosław Sachajko. Tymczasem dużo związków oznaczanych w taki sposób to zdrowe, potrzebne naszemu organizmowi elementy, takie jak np. witaminy (witamina C albo witamina B2) czy prozdrowotnie działające barwniki (likopen, antocyjany).



Miejsce 9. Ewa Rembiałkowska

Ewa Rembiałkowska jest profesorem na SGGW. Nominację otrzymała za stwierdzenie, że pasze modyfikowane genetycznie mają zły wpływ na zdrowie zwierząt laboratoryjnych.



Miejsce 8. Jessica Mercedes

Jessica Mercedes zachwalała picie wody, w której moczony był „Kryształ Górski”, jako środka na wzmocnienie pamięci, ułatwianie koncentracji czy poprawę nastroju. Jak tłumaczyła, jest on kamieniem o najsilniejszym działaniu oczyszczającym, a ponadto ma właściwości ochronne i stanowi tarczę odbijającą negatywne wibracje zawiści.



Miejsce 7. Anna Puślecka

Dziennikarka Anna Puślecka przestrzegła swoich czytelników przed tym, co jej zdaniem powoduje raka piersi. Wśród czynników tych wymieniła wodę z kranu.



Miejsce 6. Natalia Siwiec

Natalia Siwiec na swoim oficjalnym profilu na Instagramie stwierdziła, że nie ma dowodów na szkodliwe działanie opalania się i promieniowania UV w kontekście raka skóry, z podkreśleniem czerniaka.



Miejsce 5. Rafał Ziemkiewicz

Rafał Ziemkiewicz powiedział, że karpie systemu nerwowego nie posiadają



Miejsce 4. Konrad Berkowicz

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, stwierdził, że nie istnieje coś takiego, jak orientacja seksualna, a pojęcie to wymyślono po to, aby to, co jego zdaniem jest zaburzeniem, czyli homoseksualizm, traktować na równi z heteroseksualizmem.



Miejsce 3. Wojciech Cejrowski

Wojciech Cejrowski zasłynął w tym roku stwierdzeniem, że szczepionki zabijają i w znaczącym procencie zawierają trucizny.



Miejsce 2. Dziewuchy Dziewuchom

Na oficjalnym profilu Dziewuchy Dziewuchom pojawiła się grafika, w której autorki próbowały przekonywać, że otyłość nie jest do końca tym, za co uznają ją lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci i naukowcy i nie jest ona przyczyną chorób.



Miejsce 1. Ewa Kopacz

Jedną z najgłośniejszych tegorocznych nominacji była wypowiedź byłej premier, Ewy Kopacz, która stwierdziła, że ludzie żyli razem z dinozaurami, polowali na nie i rzucali w nie kamieniami.Czytaj także:

