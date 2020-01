Konsulat RP w Chicago pisze o „Wisławie Szymborskim” i „Tokarczyk”. Rusinek: To kompromitacja

„Z cyklu: problemy genderowe polskiej dyplomacji. Według konsulatu RP w Chicago istniał ktoś taki, jak Wisław Szymborski” – napisał Michał Rusinek na Facebooku. Po interwencji byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej oraz prezesa fundacji, której nadano imię noblistki, na stronie internetowej konsulatu błąd poprawiono.

– To nie jest literówka, bo tego typu błąd może się zdarzyć, gdy „zje" nam podczas pisania jedną literkę. Ale tutaj mamy do czynienia z męską wersją nazwiska – ocenił Michał Rusinek w rozmowie z dziennikarzami Onetu. – Pomyślałem, że jednak poinformuję konsulat w moim poście, żeby poprawił coś takiego, bo jest to kompromitacja – dodał.

Tekst, w którym pojawił się błąd dotyczył przyznania Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. W artykule wymieniono wszystkich Polaków, którzy otrzymali tę niezwykle prestiżową nagrodę w dziedzinie literatury. Co ciekawe, internauci zauważyli, że w pierwszej wersji tekstu niepoprawnie zapisano również nazwisko Olgi Tokarczuk, zmieniając je na „Tokarczyk”.

Czytaj także:

Uchwała Sejmu z okazji Nobla dla Tokarczuk. Jeden poseł głosował przeciw