Polka tworzy biżuterię z mleka matki. Do bransoletki można dołączyć włosy dziecka

Marta Ewa Rżanek ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i to właśnie tam tworzy swoją nietypową biżuterię. Polka odpowiada za powstanie marki 4 seasons Jewelry, która jest dedykowana przede wszystkim kobietom. Na stronie internetowej projektantki uwagę zwraca szczególnie kolekcja „z mleka mamy”, którą tworzą bransoletki, wisiorki, kolczyki oraz zawieszki. Koszt biżuterii waha się od 89 zł za bransoletkę z włoskami dziecka, przez 130 zł za wisiorek z kuleczką po 560 zł, które trzeba zapłacić za wisiorek z żółtego złota wykonany na indywidualne zamówienie. Wszystkie pozycje z kolekcji łączy fakt, że przy ich tworzeniu użyto mleko matki.

„Moja najnowsza kolekcja biżuteria powstała z mleka mamy karmiącej – mleko mamy, która zamawia u mnie taką pamiątkę przechodzi przez specjalne procesy konserwacji i utrwalania by w połączeniu z żywicą jubilerską stać się trwałym tworzywem, które zostaje oprawione i staje się biżuterią – by zatrzymać wspomnienia niezwykłego czasu karmienia” – czytamy na stronie internetowej artystki, która sama przez dwa lata karmiła swoją córkę. „Współpracowałam ze specjalistami z dziedziny technologii, chemii spożywczej oraz biologii by mleczne kamienie były jak najbardziej trwale i doskonale” – dodała. Klientki same dostarczają swoje mleko do pracowni, wysyłając około 25 ml tego płynu. Mogą również dołączyć włosy swojego dziecka, które zostaną umieszczone w specjalnym koraliku.

Bransoletka z koralikiem z mleka matki



Naszyjnik mleka z matki + włosy dziecka



Bransoletka z koralikiem z mleka matki



Biżuteria z mleka matki



Wisiorek z mleka matki i srebraCzytaj także:

