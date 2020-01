Z rzeki wyłowiono ciało mężczyzny. To prawdopodobnie zaginiony radny

Tomasz Sylwesiuk ostatni raz był widziany w piątek 10 stycznia. Wtedy to najpierw pojawił się w Nadleśnictwie Chotyłów, gdzie pracował, a później spotkał się z kolegą w Malowej Górze. Później telefon radnego z gminy Terespol na Lubelszczyźnie był niedostępny. Następnego dnia w rzece Krzna znaleziono samochód należący do zaginionego 45-latka. „Dziennik Wschodni” podaje, że w środku nie było ludzi. Okno było otwarte, a w pojeździe znaleziono sprzęt myśliwski.

Ruszyły poszukiwania radnego, a w akcję zaangażowało się około 150 osób, w tym leśnicy, policjanci, strażacy oraz okoliczni mieszkańcy. Sprawdzono zarówno łąki i lasy, jak i koryto rzeki. To własnie w Krznie, około kilometr od miejsca, w którym znajdował się samochód zaginionego, znaleziono ciało mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki 45-latka. – Jego tożsamość potwierdzi przeprowadzona sekcja zwłok– powiedziała w rozmowie z „GW” podkom. Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzecznik bialskiej policji. W rozmowie z Gazeta.pl dodała, że na ciele wyłowionego mężczyzny nie znaleziono obrażeń świadczących o tym, że został zaatakowany przed śmiercią. Okoliczności zgonu ma wyjaśnić dochodzenie.

