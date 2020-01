Taniec na rurze podczas finału WOŚP. Występ oglądały małe dzieci

Tegoroczny, 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz pierwszy w historii zawitał do gminy Męcinka na Dolnym Śląsku. Lokalny sztab zaangażował się w organizację wydarzenia, a działania wolontariuszy można było regularnie śledzić na Facebooku. To właśnie tam zamieszczono nagranie ukazujące taniec kobiety na rurze. Występ przed publicznością złożoną z dzieci i dorosłych był jedną z atrakcji finału WOŚP i zapewne wbrew oczekiwaniom organizatorów, wywołał duże kontrowersje. Filmik szybko zniknął z sieci, ale internauci zdążyli go zapisać i udostępnić dalej.

Komentarze internautów

Tym sposobem materiał trafił m.in. do serwisu YouTube, gdzie komentujący nie pozostawili suchej nitki na członkach sztabu. „Nie byłoby w tym nic złego gdyby na widowni nie siedzieli mali chłopcy i dziewczynki i ta pani nie była tak roznegliżowana” – czytamy w jednym z komentarzy. „Pole dance jest imponującym sportem, ale dla dzieci, tancerka powinna być ubrana właśnie na sportowo i wymyślić godny układ. Element rozbieranki był zupełnie zbędny. Mogła sobie też darować pozycję z obrotowym wypinaniem klapy” – stwierdził ktoś inny.

Nieco innego zdania jest część fanów facebookowego profilu „Gej przeciwko światu: u bram Mordoru” . „Bardzo fajnie jej wyszło a dzieci z widowni już w tym wieku mogą zacząć ćwiczyć- świetna zabawa a przy okazji fajne ćwiczenia- nie widzę w tym nic złego” – napisał jeden z internautów. „Gdyby ta pani zdejmowała ubrania to byłabym w stanie zrozumieć oburzenie, przecież to jest akrobatyka i dzieci tak to widza, tylko dorośli mają problem” – czytamy w kolejnym z komentarzy.

Co na to rzecznik WOŚP?

Redakcja tvp.info poprosiła o komentarz w sprawie rzecznika WOŚP. Krzysztof Dobies zaznaczył, że „każdy z organizatorów finału WOŚP działa we własnym imieniu, na rzecz WOŚP” . Zwrócił także uwagę na fakt, że „w 2017 roku taniec na rurze został uznany przez Zgromadzenie Generalnie Międzynarodowych Federacji Sportowych (GAISF) za oficjalną dyscyplinę sportową” . „Istnieje szansa, że kiedyś ujrzymy taniec na rurze na Igrzyskach Olimpijskich” – podsumował.

Sztab WOŚP Męcinka poinformował dzień po finale WOŚP, że wolontariuszom udało zebrać się niemal 50 tys. złotych. Sami wolontariusze występ tancerki zapowiadali na Facebooku podkreślając, że pokaże ona „widowiskowy kunszt aktywności fizycznej” . „Pole dance to pokaz umiejętności taneczno – akrobatycznych, które w historii ludzkości sięgają wielu setek lat wstecz. Zapoczątkowano je w Chinach i Indiach” – dodali we wpisie z 3 stycznia.

