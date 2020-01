„SE”: Zabójca Pawła Adamowicza domaga się milionowego odszkodowania

Z informacji „Super Expressu” wynika, że Stefan W. „źle znosi zaostrzony rygor i stara się o przeniesienie do zwykłej celi” . Przekonuje ponadto, że „został wrobiony” , a jako sprawców podejrzany wymienia sąd, prokuraturę i Służbę Więzienną. W jego mniemaniu zawiązały one spisek i wcześniej skazać go za napady z bronią w ręku, mimo że – jak twierdzi – był niewinny.

Z korespondencji mężczyzny wynika, że w trakcie poprzedniego pobytu w więzieniu zachorował psychicznie i w efekcie – jak pisze – „stał się wariatem” . To właśnie dlatego domaga się od państwa milionowego odszkodowania.

Przypomnijmy, 27-letni Stefan W. 13 stycznia 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, zadał prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi ciosy nożem. Samorządowiec trafił do szpitala w stanie ciężkim, gdzie zmarł 14 stycznia. Miał 53 lata.

Czytaj także:

Gdańsk wspomina Pawła Adamowicza w rocznicę śmierci. „Na końcu zawsze dobro zwycięża”