Francuz opublikował film z warszawskiego metra. Wywołał lawinę komentarzy

„Warszawskie metro w godzinach szczytu: czysto, cywilizowanie, bezpiecznie, spokojnie” – napisał bloger portalu Tysol.pl Patrick Edery. „Jak w całej Polsce i Francji… w latach 60. Miłego dnia dla wszystkich paryżan w komunikacji” – dodał w dalszej części wpisu opublikowanego na Twitterze.

Post Patricka Edery’ego wzbudził dość duże zainteresowanie internautów. Uzyskał ok. 1,5 tys. reakcji, a nagranie zostało odtworzone ponad 20 tys. razy. „Kiedy widzimy stan Paryża i Francji, po ponad 40 latach niezdolności do pracy, tchórzostwa i rozluźnienia polityków, którzy odnieśli sukces we władzy (...) możemy tylko płakać lub się gniewać”, „Jestem zbyt leniwy, by nauczyć się trzeciego języka, ale tak naprawdę chciałbym tam mieszkać" – czytamy w komentarzach napisanych w języku francuskim. Uaktywnili się także Polacy. „Tak wyglądają protesty w Polsce, a tak we Francji” – napisał jeden z użytkowników Twittera, dołączając link do materiału filmowego. „Po prostu Polska”, „Polska jest piękna i bezpieczna”, „Niech żyje Polska” – komentowali inni.

