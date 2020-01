Otylia Jędrzejczak: Pamiętam, jak zostałam wyciągnięta z samochodu, jak krzyczałam: „Gdzie jest mój brat?”

– Widziałem jak bardzo pragnęła zdobyć kolejne wielkie laury i odnieść ponownie sukces. To jest przykład, że nie zawsze w życiu sportowca jest tak kolorowo, że są nieraz sytuacje dramatyczne, tragiczne, osobiste – powiedział komentator sportowy Tomasz Zimoch.

– Byliśmy cudownym rodzeństwem, rodzeństwem, które wspierało się od najmłodszych lat. Zawsze byliśmy razem. W dniu wypadku jechaliśmy na jego urodziny – skomentowała Otylia Jędrzejczak. – To był ciężki moment, to był bardzo ciężki moment. Pamiętam te rzeczy, które wydarzyły się po, bo nie pamiętam samego momentu wypadku. Pamiętam to, co wydarzyło się po wypadku, pamiętam to, jak zostałam wyciągnięta z samochodu, jak krzyczałam: „Gdzie jest mój brat?”. To pamiętam, i to zostanie na zawsze w moim sercu – dodała była pływaczka.

– Każdy chciałby cofnąć czas o jedną minuty, ja też bym chciała. Ale czasu nie cofniemy, a jeśli czasu nie cofniemy to musimy iść dalej. Basen był dla nie lekarstwem, to że mogłam wyrzucić emocje pod wodą, że mogłam krzyczeć, że mogłam płakać tam, kiedy nikt nie widział. To było dla mnie największe lekarstwo. To było też wyznaczenie kolejnego celu, bo jeśli w życiu coś cię spotyka, coś niespodziewanego, to musisz wyznaczyć sobie kolejne cele. Nie zatrzymywać się w tym miejscu, nie myśleć tylko o tym, co się wydarzyło, bo czasu nie cofniemy – zakończyła Otylia Jędrzejczak.

