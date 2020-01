Ciało noworodka w sortowni śmieci w Płońsku. Ktoś próbował podpalić kontener

Jak podaje „Super Express”, na początku zakładano, że noworodek znaleziony w śmieciach przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku, trafił do sortowni w jednym z 14 kontenerów. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że kontener z Nowego Dworu Mazowieckiego został przywieziony dwa dni przed znalezieniem zwłok dziecka. Z kolei jeden z pozostałych 13 kontenerów, które pochodziły z terenu Płońska nosi ślady podpalenia. Nie ustalono ostatecznie, czy ma to jakikolwiek związek ze sprawą. – Na razie to wykluczamy, ale nie wiadomo, co przyniesie śledztwo na dalszym etapie – powiedziała Ewa Ambroziak z Prokuratury Rejonowej w Płońsku.

Wyniki sekcji zwłok noworodka

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że prokuratura otrzymała szczegółowe wyniki sekcji zwłok noworodka. – Podobnie jak wcześniej stwierdzono masywne obrażenia głowy dziecka, ale nadal nie wiemy, czy było to bezpośrednią przyczyną śmierci noworodka – przekazała Ewa Ambroziak.

