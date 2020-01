Lewandowska zachwala okłady ze smalcu. Lekarz: Ich działanie pozostaje tylko w sferze marzeń

Anna Lewandowska podzieliła się z fanami domowymi sposobami na wyleczenie przeziębienia. Trenerka zdradziła, że robiła swojej 2-letniej córce Klarze okłady z gęsiego smalcu. – Nałóż smalec gęsi na klatkę piersiową i powoli wsmaruj w skórę. Przykryj pergaminem i owiń ręcznikiem – instruowała żona Roberta Lewandowskiego.

Metody leczenia Anny Lewandowskiej nie przypadły do gustu dr Łukaszowi Durajskiemu. „Skąd w ogóle pomysł? Oczywiście to jedna z magicznych metod stosowanych w medycynie ludowej. Jego działanie pozostaje tylko w sferze marzeń, magii i domysłów. Jednak nie ma dowodów naukowych, które potwierdzają te właściwości lecznicze smalcu z gęsi, dlatego nie zaleca się go stosować jako metody leczenia” – wyjaśnił specjalista.

Lekarz zasugerował również, że Anna Lewandowska powinna zostać nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2020. W odpowiedzi na apel lekarza na instagramowym profilu To tylko teoria pojawiła się nominacja dla trenerki.

