Stopień alarmowy ALFA w całej Polsce. Tak zdecydował premier Morawiecki

Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP będzie obowiązywał od 23 do 29 stycznia w całej Polsce, a stopień alarmowy BRAVO zostanie wprowadzony w województwie małopolskim, gdzie odbędą się centralne uroczystości z udziałem władz państwowych oraz delegacji z innych krajów. Zarządzenie przekazane przez RCB wydał Mateusz Morawiecki, który ma taką prawną możliwość po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych oraz szefa ABW. Także premier może zmienić zarządzenie lub je odwołać.

Co oznacza to w praktyce?

Co oznacza stopień ALFA i dlaczego jest stosowany? Jak czytamy na stronie RCB, wprowadzenie stopnia ALFA ma charakter „ogólnego ostrzeżenia”. „BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności” – dodano.

Przez czas obowiązywania alarmów należy zwracać uwagę na osoby zachowujące się w nietypowy sposób, na podejrzane paczki czy bagaże zostawione bez opieki. Zaleca się również zgłaszanie policji samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. „Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne” – czytamy w komunikacie.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy na terenie Polski wprowadzane są podobne środki bezpieczeństwa. Wcześniej stopnie alarmowe ogłaszano m.in. przy okazji ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach czy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Obchody rocznicy wyzwolenia obozu

Jak podkreślają organizatorzy, najważniejszymi gośćmi obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz będą byli więźniowie tego obozu. Spodziewają się, że 27 stycznia do Miejsca Pamięci przybędzie ich z całego świata ok. 200. Delegacja ok. 120 byłych więźniów Auschwitz oraz ocalałych z Holokaustu ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Australii i kilku krajów europejskich będzie mogła wziąć udział w obchodach dzięki wsparciu Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation z Nowego Jorku pod przewodnictwem Ronalda S. Laudera. Swoją obecność potwierdza także coraz więcej polskich więźniów obozu.

Przybyłych gości powita prezydent Andrzej Duda. Przewidziano również wystąpienia ocalałych oraz przedstawiciela organizacji „Filary Pamięci” Ronalda S. Laudera. Swoje podziękowania przekaże także Dyrektor Miejsca Pamięci Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński. Po wszystkim odbędą się modlitwy ekumeniczne i nastąpi symboliczne oddanie hołdu przy pomniku w Birkenau.

