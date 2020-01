Policja odzyskała „kryształową Marilyn Monroe". Była wykonana z 6 tys. kryształków Swarovskiego

Do wspomnianej kradzieży doszło w marcu 2019 roku w galerii artystycznej przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach. Dwóch mężczyzn wyniosło obraz Marilyn Monroe wykonany z 6 tys. kryształków Swarovskiego. Portret wyceniono na 7 tys. złotych, a policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania sprawców. Tożsamość jednego z nich udało się ustalić jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to po publikacji wizerunku poszukiwanego do akcji włączyli się internauci.

Zatrzymany mężczyzna nie chciał zdradzić tożsamości wspólnika twierdząc, że w napadzie na galerię towarzyszył mu przypadkowo spotkany kierowca. Jego tłumaczenia nie przekonały jednak mundurowych, którzy rozpoczęli śledztwo i w końcu namierzyli drugiego podejrzanego, którym był 60-letni mieszkaniec Zabrza. Ten w swoim mieszkaniu przechowywał wspomniany obraz. Usłyszał zarzut paserstwa i przyznał się do winy tłumacząc, że jego kompan zaproponował mu odkupienie skradzionego dzieła sztuki za jedyne 250 zł. Za umyślne paserstwo grozi mu nawet 5 lat więzienia.

