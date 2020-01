Tomasz Grodzki spotkał się z rosyjskim ambasadorem. Wiadomo, o czym rozmawiali

Do spotkania marszałka Senatu i ambasadora Rosji w Polsce doszło 19 grudnia 2019 roku. Notatka z rozmów została ujawniona przez portal tvp.info, który rozmawiał także z „jednym z dobrze poinformowanych dyplomatów” . – Marszałek zapalił się do tego pomysłu i tak bardzo zależało mu na spotkaniu, że poszedł na nie wbrew temu, że polska dyplomacja mu to odradzała – stwierdził anonimowy informator dodając, że dyplomaci mieli świadomość, iż „akcje propagandowe Kremla zaktywizują się przed rocznicą Auschwitz” . Jego zdaniem „pragnienie marszałka (dot. zorganizowania spotkania – przyp.red) było silniejsze i się uparł” .

O czym rozmawiali?

Podczas spotkania Siergiej Andriejew miał prosić Tomasza Grodzkiego o poparcie naszego kraju dla zniesienia zachodnich sankcji i o to, by Polska nie opowiadała się za wykluczeniem Rosji z obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wiadomo również, o czym mówił przewodniczący wyższej izby parlamentu. „Pan Marszałek stanowczo zaznaczył, że oczekiwania Polski wobec Rosji nie zmieniły się: nadal oczekujemy pilnego zwrotu wraku Tu-154, pełnej realizacji postanowień mińskich i Formatu Normandzkiego, otwarcia rynku rosyjskiego dla polskich towarów eksportowych oraz odnalezienia i udostępnienia dokumentów z rosyjskich archiwów dotyczących obławy augustowskiej i miejsca pochówku jej ofiar" – przekazano w notatce.

Co więcej, Grodzki po wcześniejszych uzgodnieniach z MSZ miał zaproponować Andiejewowi odnowienie relacji między Senatami Polski i Rosji na szczeblu wicemarszałków, co ma być „ostrożnym otwarciem kanału komunikacji”. „Jednocześnie podkreślił, że pewne sfery nie podlegały i nadal nie powinny podlegać ograniczeniom kontaktów – jak np. kultura i polsko-rosyjskie festiwale filmowe” – przekazano w notatce ze spotkania. Ambasador Rosji miał wyrazić zadowolenie z tej propozycji.

Marszałek Senatu zaproponował, by wicemarszałkiem odpowiedzialnym za kontakty z Rosją stał się Bogdan Borusewicz. W odpowiedzi Andriejew przypomniał, że wspomniany polityk został objęty sankcjami. „Marszałek stwierdził, że w takim razie pan marszałek Borusewicz mógłby się spotkać ze swoim odpowiednikiem poza Rosją, a jeszcze lepiej byłoby znieść niesprawiedliwe sankcje wobec marszałka Borusewicza” – przekazano w podsumowaniu spotkania.

