Wałęsa napisał list do uczestników Forum w Davos. Skrytykował rząd, premiera i prezydenta

List kierowany na ręce Klausa Schwaba, Prezesa Forum Ekonomicznego w Davos, pojawił się na facebookowym profilu Lecha Wałęsy. Były prezydent zwrócił się zarówno bezpośrednio do adresata, jak i wszystkich uczestników wspomnianego Forum przedstawiając się na wstępie jako „przedstawiciel wolnej, demokratycznej, i odpowiedzialnej Polski, otwartej na wyzwania stojące przed światem” . Polityk zaznaczył, że spotkania w Davos mają miejsce w czasie szczególnym zarówno dla Polski, jak i dla Europy. Przypomniał, że 30 lat temu upadł komunizm, a Polska zaczęła wprowadzać „pionierskie i odważne reformy gospodarcze” .

„Obecny rząd i prezydent atakują polskie sądownictwo”

Wałęsa zaznaczył, że „cały proces, zapoczątkowany przez polską »Solidarność« i zakończony upadkiem Muru Berlińskiego, to dzieło tysięcy odważnych ludzi, ale gdyby nie wsparcie, jakiego udzielił nam wówczas wolny, demokratyczny świat, nasza droga do wolności byłaby z pewnością dłuższa i być może wszystko potoczyłoby się inaczej” . Przy okazji podziękował w imieniu Polski przedstawicielom rządów oraz biznesów prowadzonych we wszystkich państwach, które 30 lat temu pomagały Polsce.

Były prezydent podkreślił, że Polska mierzy się z wewnętrznymi problemami, których „nie przewidzieliśmy” . „Z wielkim żalem obserwowałem, jak polski rząd, jako jedyny, głosował przeciw celowi neutralności klimatycznej UE w 2050. U źródeł tego kroku leżą problemy fundamentalne. Dzisiaj w naszym kraju łamie się Konstytucję, uchwala się prawa, które podporządkowują rządzącym niezależne instytucje. Obecny rząd i prezydent atakują polskie sądownictwo i jego niezawisłość” – napisał. Wałęsa wspomniał również o „szkalowaniu sędziów” czy doprowadzeniu do sparaliżowania Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Polityk dodał, że polski rząd, premier oraz prezydent depczą idee wspólnoty oraz „nie reprezentują większości obywateli Polski ". „Miliony Polaków czują się Europejczykami, obywatelami świata i chcą brać za niego odpowiedzialność – razem z Wami. Mamy do czynienia z kolejną trudną, bo tym razem wewnętrzną, przeszkodą na drodze rozwoju i demokracji. Musimy sobie z nią poradzić – i poradzimy sobie, tak jak ze wszystkimi poprzednimi” – podsumował.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to okazja do spotkania z politykami i ekonomistami z całego świata. Forum, które obchodzi w tym roku swój 50. jubileusz, odbywa się w dniach 21-24 stycznia pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. Do Davos miało przyjechać niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw lub rządów m.in. prezydent USA Donald Trump, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. brytyjski następca tronu książę Karol oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel, Polskę reprezentuje m.in. Andrzej Duda.

