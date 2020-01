Dzisiaj Dzień Dziadka. Zobacz najlepsze memy!

Dzień po Dniu Babci swoje święto mają dziadkowie, a 22 stycznia to najlepsza okazja, by złożyć im życzenia. My z kolei przypominamy najlepsze memy z okazji Dnia Dziadka.

Coroczne święto wszystkich dziadków pochodzi prawdopodobnie z Ameryki Północnej lub Południowej. W Polsce swoją popularność zaczęło zyskiwać w latach 80. XX wieku, a Dzień Dziadka celebrowany jest także m.in. w Wielkiej Brytanii czy Rosji. Data 22 stycznia jest jednak charakterystyczna dla naszego kraju, ponieważ mieszkańcy innych państw świętują często we wrześniu lub październiku. Życzenia od pary prezydenckiej Zgodnie z coroczną tradycją, życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka złożyła para prezydencka. „Z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka składamy wszystkim Państwu nasze najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Są Państwo dla swoich wnuków wyjątkowymi osobami, nauczycielami życia, cierpliwymi słuchaczami i prawdziwymi przyjaciółmi. Towarzyszą im, poświęcając swój czas i okazując życzliwość, a dzieląc się życiowym doświadczeniem i mądrością, stają się przewodnikami na drodze ku dorosłości” – napisali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Para prezydencka podziękowała również za trud i wysiłek włożony w wychowani wnuków oraz za przekazywanie wartości, kształtowanie postaw or zaszczepianie dobrych wzorców. „To ważne i odpowiedzialne zadanie, ale i wielkie szczęście móc dzielić się z najbliższymi miłością i troską. Niech radość i duma z wnuków, tych młodszych i tych już dorosłych, nieustannie Państwu towarzyszą, a okazane dobro zawsze spotyka się z wdzięcznością” – czytamy w życzeniach opublikowanych na stronie Kancelarii Prezydenta. Głowa państwa oraz jego małżonka życzyli nie tylko zdrowia, ale również pogody ducha i wszelkich pomyślności. Czytaj także:

