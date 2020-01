Ukazał się „poradnik”, jak bić dzieci. „Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę”

„Upewnij się, że dziecko rozumie, co złego zrobiło. To często zajmuje trochę czasu. Często też dzieci będą się starały za wszelką cenę ukryć prawdę, posuwając się nawet do kłamstwa. Rozmowa może wtedy wyglądać tak: – Tatuś kazał ci pozbierać zabawki, prawda? – Tak. – Nie zrobiłeś tego, co kazałem. – Tak. – Wiesz, co tatuś musi teraz zrobić. Muszę dać ci klapsa” – podano we fragmentach książki Tadda Trippa „Pasterz serca dziecka”.

W dalszej części autor napisał, że „karanie musi być wyrazem twojego posłuszeństwa Bożym poleceniom i troski o dobro dziecka. Każda inna postawa byłaby tylko formą agresji wobec słabszego”. „Powiedz dziecku, ile klapsów otrzyma. (…) Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem. Najlepiej, jeżeli dziecko położysz na swoich kolanach zamiast na krześle czy łóżku" – czytamy dalej.

„Co za dewiant to pisał”

„Jestem w szoku. Czy to nie podchodzi do namawiania do przestępstwa?”, „Chce mi się płakać jak to czytam”, „Chryste Panie, co za dewiant to pisał” – komentowali internauci. Do sprawy odniosło się również wydawnictwo Słowo Prawdy. „W związku z kontrowersjami wokół książki Tedda Trippa »Pasterz serca dziecka« została podjęta decyzja o tymczasowym wstrzymaniu jej sprzedaży. W ciągu najbliższych tygodni zostanie podjęta decyzja o jej przywróceniu do sprzedaży lub wycofaniu z oferty. Decyzję ogłosimy w osobnym komunikacie” – podano. Słowo Prawdy to organ prasowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

