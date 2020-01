Polska wprowadza stopnie alarmowe ALFA i ALFA-CRP. W Małopolsce stopień BRAVO

W związku z organizowanymi uroczystościami 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w dniach od 23 do 29 stycznia 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wprowadzony stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. W województwie małopolskim, gdzie odbędą się centralne uroczystości z udziałem najwyższych władz RP, byłych więźniów oraz licznych delegacji zagranicznych, będzie obowiązywał stopień alarmowy BRAVO.

Stopień alarmowy ALFA jest najniższy w czterostopniowej skali (wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia), a jego wprowadzenie ma charakter prewencyjny (ogólnego ostrzeżenia).

Jak podkreśla ministerstwo, bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia alarmowego jest uzależnione nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, i - co wymaga szczególnego podkreślenia – od czujności obywateli. Dlatego dla wspólnego bezpieczeństwa powinniśmy zwracać szczególną uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje, np. dziwnie zachowujące się osoby, pozostawione w miejscach publicznych pakunki, bagaże i inne przedmioty, a także samochody (szczególnie ciężarowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Informacje o tego rodzaju sytuacjach należy niezwłocznie przekazać Policji (numer alarmowy 112 i 997).

Stopień alarmowy ALFA jest sygnałem do szczególnej czujności dla służb oraz administracji publicznej, a także instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, funkcjonujących wówczas według określonych modułów zadaniowych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Stopień alarmowy BRAVO będzie obowiązywał na terenie województwa małopolskiego – w miejscu głównych uroczystości rocznicowych.

Równolegle zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadzony został pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP), obowiązujący od dnia 23 stycznia, od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia., do godz. 23:59. Stopień CRP dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza on, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych pod kątem naruszania bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zrządzenia Prezes Rady Ministrów na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

