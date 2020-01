Hitler i Stalin w luźnej rozmowie przez internet. PFN po fali krytyki usuwa spot

Polska Fundacja Narodowa tym razem postanowiła przypomnieć, jak doszło do wybuchu II wojny światowej. Materiały stworzone w języku polskim i angielskim pojawiły się w mediach społecznościowych, a ich głównymi bohaterami byli Józef Stalin i Adolf Hitler. Koncepcję oparto na luźnej wymianie wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych, podczas której dyktatorzy „dogadywali się” co do ataku na Polskę. Pojawiły się emotikonki takie jak „xD” czy współczesne zwroty typu „OK” lub „dogadamy”. Materiał zostały usunięty po godzinie, ale wcześniej został powielony przez internautów, którzy udostępniają spot na Twitterze.

Komentarze internautów

Jeśli PFN zależało na promocji materiału, to był to „strzał w dziesiątkę”. Już na kilkadziesiąt minut po publikacji spot doczekał się wielu udostępnień oraz komentarzy. Kampanię krytykują zarówno dziennikarze, jak i inni użytkownicy mediów społecznościowych. „Odpowiedzią na rosyjskie kłamstwa historyczne i manipulację powinna być prawda i przedstawiane rzetelnie fakty, a nie własne manipulacje i wymyślane historyjki jak powyżej. To nawet nie stoi obok prawdy. Co to w ogóle ma być?” – dopytywał jeden z internautów. „Tak wygląda przewalanie pieniędzy podatnika i dalsza kompromitacja. Jesteście mistrzami” – stwierdził ktoś inny.

Nie brakuje jednak obrońców pomysłu. „Wielce poważni ludzie już psioczą za mema. Krytykom proponuje zadać sobie pytanie, czy drobna wrzutka humorystyczna koniecznie musi być od razu krytykowana w czambuł. Powinna być w wielu językach, to fakt. Ale nawet dla samej rozrywki dla nas jest dobra. Śmiejmy się z kłamców” – stwierdził jeden z komentujących. Materiał najwyraźniej spodobał się także Joannie Lichockiej, ale opinia posłanki PiS jest raczej wyjątkiem wśród wielu negatywnych wpisów. Tych pomimo szybkiego usunięcia spotu z mediów społecznościowych raczej nie zabraknie.

Jacek Nizinkiewicz - dziennikarz "Rzeczpospolitej"



Jan Pawlicki - filmowiec



Żaneta Gotowalska - dziennikarka "Gazety Wyborczej"



Przemysław Szubartowicz - dziennikarz



Jan Mencwel - prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze



Adrian Zandberg



Janusz Schwertner - dziennikarz Onetu



Łukasz Rogojsz - dziennikarz Gazeta.pl



Michał Wróblewski - dziennikarz Wirtualnej Polski



Szymon Krawiec - dziennikarz "Wprost"



Joanna LichockaCzytaj także:

PFN wydała ponad 111 mln zł. To sześć razy więcej niż rok wcześniej