Turyści z tych państw najchętniej odwiedzają Polskę. Prezentujemy „Top 10”

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2019 roku Polskę odwiedziło 16,3 mln turystów. Według prognoz za 12 miesięcy ostatni rok był rekordowym pod względem liczby podróżujących do naszego kraju. – Szczególnie cieszy stabilny wzrost turystów z krajów Unii Europejskiej, głównie z UE15. Stamtąd przyjeżdża bowiem do Polski blisko 57% wszystkich zagranicznych turystów. W 2019 roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie 5,3 % co oznacza, że z tych 15 państw przyjechało do Polski przez 9 miesięcy ponad 460 tys. turystów więcej — mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Optymistyczne rynki zamorskie

Pod względem dynamiki wzrostu na pierwszym miejscu znajdują się Finlandia (wzrost o 8,6%) i Wielka Brytania (wzrost o 8,5%). Natomiast szczególne cieszy wzrost z największego rynku tj. z Niemiec – 5%, co przełożyło się na ponad ćwierć miliona nowych turystów z tego kraju. Najbardziej optymistyczne są jednak dane dotyczące wzrostów na ważnych rynkach zamorskich (USA – 6,4%, Kanada – 10,2%, Korea Południowa – 67,3%, Japonia – 7,5%, Australia – 11,8%).

— Wzrosty na dalekich rynkach są m.in. związane z dynamicznym rozwojem siatki połączeń lotniczych przez PLL LOT. Są to dla nas bardzo ważni turyści, gdyż ich średni ich pobyt wynosi więcej niż 16 dni i w tym czasie zostawiają oni w Polsce ponad 5500 zł na osobę. Polska Organizacja Turystyczna jest aktywna na wszystkich tych rynkach, poza Australią. Warto zwrócić też uwagę na ponad 11% wzrost liczby turystów z Chin i stabilizację na rynku izraelskim, z którego mimo mniejszej liczby lotów przyjechało prawie tyle samo turystów co w 2018 roku — dodał prezes POT Robert Andrzejczyk.

Poniżej prezentujemy „Top 10” państw, z których od stycznia do września 2019 roku przyjechało do Polski najwięcej turystów.

1. Niemcy – 5 336 000 turystów



2. Ukraina – 1 944 000 turystów

Warto zaznaczyć, że Ukraińcy mogą przyjeżdżać bez wizy na czas 90 dni, w ciągu którego wielu z nich decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej.



3. Wielka Brytania – 774 000 turystów



4. Rosja – 729 000 turystów



5. Białoruś – 629 000 turystów



6. Litwa – 530 000 turystów



7. Francja – 448 000 turystów



8. Stany Zjednoczone – 439 000 turystów



9. Włochy – 438 000 turystów



10. Holandia – 414 000 turystów

Na dalszych miejscach znalazły się m.in.: Hiszpania, Austria, Szwecja, Belgia, Łotwa czy Dania.

Czytaj także:

Jest nowy ranking najlepszych krajów do życia. Co z Polską?