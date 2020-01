Przeżyła eksperymenty medyczne i marsz śmierci. Wzruszająca przemowa więźniarki Auschwitz

„W uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy o Holokauście i martyrologii Polaków, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w czasach II wojny światowej, za przekazywanie świadectwa prawdy o Zagładzie poprzez działalność artystyczną i twórczą”– tak umotywowano przyznanie Orderu Orła Białego Zofii Posmysz-Piaseckiej, która była więźniarką obozów koncentracyjnych Auschwitz, Ravensbrück i Neustadt-Glewe. Odznaczona przeżyła eksperymenty medyczne i marsz śmierci, a po wojnie poświęciła się działalności literackiej i edukacyjnej, pracując także jako dziennikarka.

„Siła, która pozwoliła mi przetrwać Oświęcim”

Podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślał, że Posmysz-Piasecka jest osobą, która „w niezwykły sposób przeżyła ten straszliwy dramat, jakim było zniewolenie, uwięzienie w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady". – Mając to wielkie szczęście i jakąś opiekę Opatrzności, że udało się Pani przetrwać te straszliwe doświadczenia – widząc codziennie śmierć i cierpienie, tracąc znajomych, przyjaciół, bliskich – to nie zamknęła Pani tego w sobie i dla siebie – dodał. Prezydent wyraził podziękowanie za to, że odznaczona dzieli się świadectwem, które jest „bardzo specyficzne, niezwykle ludzkie, patrzące w człowieka, do jego głębi, do jego sposobu patrzenia na świat” .

Przemówienie wygłosiła także sama zainteresowana, która podkreśliła swoje wzruszenie i zaskoczenie przyznanym odznaczeniem. – Wciąż od kilku dni mi się wydaje, że to mi się śni – zaznaczyła. – Byłam wychowana w atmosferze wiary w cuda chyba to się potwierdza dzisiaj – dodała podkreślając, że gdy zadzwoniono do niej z Kancelarii Prezydenta informując o przyznaniu Orderu Orła Białego, to uznała to za żart a później nie mogła spać. – Dlaczego? Za co? Co ja takiego uczyniłam, że takie spotyka mnie odznaczenie, takie wyróżnienie? – zastanawiała się. – Dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, bo wierzyłam w to, że za tym kryje się jakaś inna siła. Ta siła, która pozwoliła mi przetrwać Oświęcim – podsumowała, dziękując jeszcze osobom, które zdecydowały o przyznaniu jej odznaczenia.

