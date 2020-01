Wysokie nagrody dla pracowników TK. Wydano na nie pół miliona złotych

Z ustaleń dziennika Fakt wynika, że koszty funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego są coraz większe. W ubiegłym roku na płace przeznaczono ponad 20 mln złotych. Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na nagrody. Według Faktu w 2019 r. wypłacono wszystkim pracownikom Trybunału Konstytucyjnego nagrody w łącznej kwocie 578 282,88 zł co stanowiło 430,27 zł miesięcznie na osobę. Za co były wypłacane premie? „Przyznawane są na zasadach i według kryteriów wynikających z regulaminów wynagradzania” – przekazało w komunikacie biuro prasowe TK.

TK będzie miał w najbliższym czasie sporo pracy. Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że Mateusz Morawiecki złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w związku z uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego. – Premier zdecydował się skierować do TK wniosek o zbadanie z konstytucją zgodności przepisów prawa, które zostały użyte wczoraj do wydania uchwały trzech izb SN. Wniosek ma na celu zbadanie przez jedyny konstytucyjny organ do tego uprawniony czy przepisy, które zastosował wczoraj SN, mogą być stosowane w tego typu sytuacjach. Wniosek ma na celu zbadanie czy status sędziów powołanych przez prezydenta ma status rozstrzygający – stwierdził Piotr Muller.

Uchwała SN

W czwartek 23 stycznia 2020 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, z której wynika, że sędziowie wybrani przez „nową” Krajową Radę Sądownictwa są nieuprawnieni do orzekania. W niejawnym posiedzeniu uczestniczyło ponad 60 sędziów trzech izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, ogłoszono zaraz po godz. 18:30 w czwartek. Jest to odpowiedź na pytanie pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf w sprawie sędziów SN powołanych na wniosek nowej KRS przez prezydenta Andrzeja Dudę.



