75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz. Plan obchodów i lista zagranicznych gości

Dokładnie na poniedziałek 27 stycznia przypada data wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Uroczystości upamiętniające ten moment oraz przypominające o cierpieniu więźniów obozu odbędą się na jego terenie. Podobnie jak w latach poprzednich, główna uroczystość odbędzie się pod namiotem rozstawionym w taki sposób, by obejmował on także bramę wejściową do obozu.

Plan obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau:

Godz. 8.30

Złożenie wieńca przed Ścianą Śmierci przez Byłych Więźniów wraz z Prezydentem RP.

Godz. 10.05

Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i Dyrektor Generalnej UNESCO Audrey Azoulay.

Godz. 11.00

Złożenie kwiatów przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Izraela Reuwena Riwlina przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego.

Godz. 11.05

Spotkanie prezydenta Dudy i prezydenta Izraela.

Godz. 11.20

Rozmowy plenarne delegacji polskiej i izraelskiej.

Godz. 12.10

Oświadczenia prezydenta RP i prezydenta Izraela dla mediów.

Godz. 12.40

Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Godz. 13.05

Oświadczenia Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy dla mediów.

Godz. 15.30

Główne obchody przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau:

powitanie – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

wystąpienie główne – Ocalali z Auschwitz

wystąpienie – Przedstawiciel „Filarów Pamięci” Ronald S. Lauder

podziękowania – Dyrektor Miejsca Pamięci Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński

modlitwy ekumeniczne

Godz. 17.00

Oddanie hołdu ofiarom przy pomniku w Birkenau przez delegację Ocalałych oraz szefów delegacji państwowych.

Ponad 200 Ocalałych i delegacje z całego świata

Na uroczystościach obecnych będzie ponad 200 Ocalałych z Auschwitz i Holokaustu, a także liczne delegacje państwowe i przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau opublikowało listę potwierdzonych szefów delegacji:

Komisja Europejska – Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas, Wiceprzewodnicząca Věra Jourová

Rada Europejska – Przewodniczący Charles Michel

Rada Europy – Zastępca Sekretarza Generalnego Gabriella Battaini-Dragoni

OBWE – Sekretarz Generalny Thomas Greminger

Organizacja Nardów Zjednoczonych – Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ds. Zapobiegania Ludobójstwu Adama Dieng

UNESCO – Dyrektor Generalna Audrey Azoulay

Albania – Ambasador Shpresa Kureta

Argentyna – Ambasador Ana Maria Ramirez

Armenia – ambasador Samuel Mkrtchian

Australia – Przewodniczący Senatu Scott Ryan

Austria – Prezydent Alexander Van der Bellen

Azerbejdżan – Przewodniczący Parlamentu Asadov Ogtay

Belgia – Jego Królewska Mość Filip Król Belgów, Jej Królewska Mość Królowa Matylda, Premier Sophie Wilmès

Białoruś – Zastępca Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Anatoli Isachanka

Bośnia i Herzegowina – Członek Prezydium Bośni i Herzegowiny Šefik Džaferović

Bułgaria – Premier Bojko Borisow

Chorwacja – Premier Andrej Plenković

Cypr – President of the House of Representatives Demetrios Syllouris

Czechy – Premier Andrej Babiš

Estonia – Minister ds. Populacji Riina Solman

Dania – Minister Spraw Zagranicznych Jeppe Kofod

Finlandia – Prezydent Sauli Niinistö

Francja – Premier Édouard Philippe

Grecja – Premier Kyriakos Mitsotakis

Gruzja – Ambasador Ilia Darchiashvili

Hiszpania – Jego Królewska Mość Filip VI król Hiszpanii, Jej Królewska Mość Królowa Letycja, Minister Spraw Zagranicznych María Aránzazu González Laya

Irlandia – Prezydent Michael Higgins

Izrael – Prezydent Reuven Rivlin

Kanada – Gubernator Generalna Julie Payette

Kazachstan – Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Margulan Baimukhan

Korea – Ambasador Sun Mira

Liechtenstein – Premier Adrian Hasler

Litwa – Prezydent Gitanas Nauseda, Przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis

Luksemburg – Wielki Książę Henri, Premier Xavier Bettel

Łotwa – Prezydent Egils Levits

Macedonia Północna – Wicepremier Mila Carovska

Malta – Prezydent George William Vella, Minister Spraw Zagranicznych Carmelo Abela

Mołdawia – Premier Ion Chicu

Monako – Minister Spraw Zagranicznych Laurent Anselmi

Namibia – ambasador Andreas Guibeb

Niderlandy – Jego Wysokość Król Willem-Alexander, Jej Wysokość Królowa Máxima, Premier Mark Rutte

Niemcy – Prezydent Frank-Walter Steinmeier

Norwegia – Książę Koronny Haakon, Premier Erna Solberg

Nowa Zelandia – Ambasador Mary Thurston

Polska – Prezydent Andrzej Duda

Portugalia – Minister Stanu i Spraw Zagranicznych Augusto Santos Silva

Rosja – Ambasador Siergiej Andriejew

Rumunia – Premier Ludovic Orban

Serbia – Premier Ana Brnabić

Słowacja – Prezydent Zuzana Čaputová

Słowenia – Prezydent Borut Pahor

Stany Zjednoczone – Sekretarz Skarbu Steven T. Mnuchin

Szwajcaria – Prezydent Simonetta Sommaruga

Szwecja – następczyni tronu, Jej Królewska Wysokość księżniczka Wiktoria, Przewodniczący Parlamentu Andreas Norlén, Premier Stefan Löfven

Turcja – Ambasador Tunç Üğdül

Ukraina – Prezydent Wołodymyr Zełeński, Minister Spraw Zagranicznych Vadym Prystaiko

Watykan – specjalny przedstawiciel Stolicy Apostolskiej Kardynał Zenon Grocholewski

Włochy – Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Marina Sereni

Węgry – Premier Viktor Orbán

Wielka Brytania – Jej Królewska Wysokość Księżna Kornwalii

