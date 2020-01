Rosja może zająć Suwalszczyznę

Karol Wasilewski (Wprost): Bezpośrednia granica polsko-rosyjska na wschodzie – jest Pani w stanie sobie wyobrazić tak czarny scenariusz zarówno dla Białorusi jak i dla Polski?

Agnieszka Romaszewska (Bielsat): Niestety muszę przyznać, że już wyobrażam. I z bólem serca muszę dodać, że nie jest to dla Polski przyjemna wizja. Dzisiaj media chcą podgrzewać ten temat, bo jest klikalny, ale w rzeczywistości nikt nie wierzy, że Putin wchłonie Białoruś. Więc ja przestrzegam: To nie jest fantasmagoria. To się naprawdę może zdarzyć i musimy być na to przygotowani! Nawet w najbliższym czasie.

Dlaczego w globalnej rozgrywce mocarstw malutka Białoruś ma mieć tak istotne znaczenie?

Bo dla Putina sprawa postawienia stopy rosyjskiego żołnierza w twierdzy brzeskiej jest sprawą prestiżową. On „odwojowuje” tereny stracone przez ZSRR. Kwestia czystej geopolityki jest też istotna, bo powstałaby wspólna granica Rosji kontynentalnej z NATO. Dzisiaj oczywiście już mamy Obwód Kaliningradzki, który jest jedną wielką bazą wojskową oddaloną od Warszawy zaledwie o 500 km. Ale sam Obwód nie ma bezpośredniej łączności z resztą kraju. Dlatego jestem przekonana, że Putin będzie dążył za wszelką cenę do wchłonięcia Białorusi.

Aneksja naszego wschodniego sąsiada nadal jednak nie powoduje połączenia z Królewcem

Tym bardziej niebezpieczne jest oddanie Białorusi Rosji. Bo w tym przypadku kolejnym krokiem Putina może być chęć połączenia swoich terytoriów. Tzw. Przesmyk Suwalski może być jego kolejnym łupem. To byłoby mistrzowskie zagranie, bo z jednej strony scalałoby Rosję, z drugiej osłabiało Polskę, a w ostateczności odcinało państwa bałtyckie od reszty UE i NATO.

Czy nie idziemy w tych dywagacjach za daleko? Rosja zajęłaby Suwalszczyznę?

Niektórzy mogą powiedzieć, że Romaszewska fantazjuje, ale my naprawdę możemy utracić jakiś fragment naszego terytorium. Może nawet nie całą Suwalszczyznę, jak Pan mówi, ale jakąś niewielką jej część. Zbyt malutką na wojnę, ale wystarczającą na bezpośrednie połączenie Rosji.

Putin ośmieliłby się podnieść rękę na członka Paktu Północnoatlantyckiego?

W naszej najnowszej historii mieliśmy już raz żądanie autostrady eks-terytorialnej. Tutaj może padłoby żądanie linii kolejowej? Albo inny pomysł, który nam nie przychodzi do głowy, a który w głowie Putina rozkwitnie. Przed pojawieniem się „zielonych ludzików” nikt na świecie nie pomyślał nawet, że w taki sposób można prowadzić wojnę. Putin konsekwentnie realizuje swoją wizję wielkie Rosji. Ale niekoniecznie będzie chciał wchodzić w otwarty konflikt zbrojny. Z Ukrainą, według niego, również nie jest w stanie wojny.

To niezwykle pesymistyczna wizja...

Podczas Pomarańczowej Rewolucji w 2004 r. zostałam korespondentem TVP w Rosji. Ówczesny mer Moskwy prowadził w przestrzeni publicznej jakieś absurdalne seanse nienawiści wobec Ukrainy. Żądał przyłączenia Krymu. Bo jego rodacy tam cierpią i są uciskani. Wówczas traktowałam to jedynie jako element gry wewnętrznej. Nie mieściło mi się w głowie, że minie 10 lat, a Rosjanie znajdą się na Krymie.

Wydaje mi się, że kraje Zachodu nie widzą tego, że działania Rosji są dokładnie takie jak działania Hitlera. Udają że problemu nie ma i nic się na Wschodzie nie dzieje. Czy my naprawdę możemy być pewni, że nasi sojusznicy nie zachowają się tak, jak w 1939 r.? Ukrainie nikt nie pomógł mimo Memorandum Budapesztańskiego (traktat w którym USA, Wielka Brytania i Rosja zobowiązały się do respektowania nienaruszalności granic Ukrainy w zamian za oddanie broni jądrowej)

Rzeczywiście Ukraina oddała broń atomową za świstek papieru. Z tym, że Ukraina nie jest też częścią NATO. To, co powstrzymuje Putina przed siłowym przejęciem Białorusi są sankcje, które Zachód na niego nakłada i może nałożyć. Ale wracając do clue pytania. Oczywiście, że to wszystko wygląda trochę jak niesławny Układ Monachijski. Nie chcę broń Boże porównywać Putina z Hitlerem, ale same mechanizmy międzynarodowe są podobne. Ma Pan rację. Nasi partnerzy nie są, mówiąc delikatnie, zbyt godni zaufania. Wierzę jednak głównie w Stany Zjednoczone.

Tylko czy Rosję stać na utrzymywanie Białorusi? Moskwa już dziś musi dokładać miliardy dol. do Krymu

Słyszę takie głosy, że to względy ekonomiczne blokują Putina. Otóż całkowicie się z tym nie zgadzam. W sprawach gospodarczych interesuje go wyłącznie jego prywatna gospodarka i prywatne pomnażanie majątku. Kraj i obywatele się pod tym względem nie liczą. Prestiż i polityka zawsze w Rosji wygrają z ekonomią. Przecież już dzisiaj Moskwa utrzymuje Mińsk. Więc co to za różnica, czy dołożą jeszcze więcej? Dawać od 20 lat pieniądze i nic z tego nie mieć? To chyba lepiej mieć Łukaszenkę całkowicie pod kontrolą. Bo dzisiaj jednak on stawia się Putinowi. Raz mówi, że jego stolica jest w Moskwie, raz, że w Mińsku. Lawiruje między Wschodem, Zachodem, a nawet Chinami. A Rosja na gwałt potrzebuje potwierdzenia, że jest mocarstwem. Więc potrzebuje sukcesu.

To może łatwiej jest obalić Łukaszenkę i zainstalować tam kogoś prosto z Kremla?

Nie. Łukaszenkę będą systematycznie zmiękczać. Zrobią z nim, jak z kaczką. Powieszą go za nóżki i będą czekać, aż skruszeje. Przewrót pałacowy jest niezwykle niebezpieczny, bo w takich rozgrywkach nigdy nie wiadomo, kto ostatecznie wygra. Świata nie da się kontrolować spiskami. Bo w ostatecznym rozrachunku można dostać, coś czego nikt się nie spodziewał. Dlatego Rosja czeka, aż Białoruś sama im wskoczy na talerz, a potem da się dobrowolnie połknąć. Bez wojsk, bez rozlewu krwi, bez dramatów ludzkich.

No właśnie. Jak na aneksję zareagowałoby samo społeczeństwo?

To wielka niewiadoma. Bo jest to bardzo niestabilne społeczeństwo. Nie ma własnych sympatii czy antypatii międzynarodowych. Charakterystyczną różnicą między socjologicznymi badaniami nad społeczeństwem polskim, a białoruskim jest duża chwiejność. Jeśli na przestrzeni czasu bada się stosunek Polaków np. do NATO to jest to niezmienne. Na Białorusi stosunek do NATO różni się jednym kwartale nawet o 10 proc. Raz spada, raz rośnie. To pokazuje, że ich społeczeństwo nie wie, czego by chciało. Z jednej strony przytłaczająca większość nie chce być Rosjanami, ale z drugiej strony język rosyjski jest ich rodzimym. Dominuje tam kultura i pop-kultura rosyjska. Duża część mieszkańców nie zna białoruskiego!

Białorusin mentalnie różni się od Rosjanina?

Zdecydowanie! Sam Łukaszenka mówi, że Białorusini to tacy lepsi Rosjanie. Ale przede wszystkim Białorusini boją się Rosjan ze względu na ich wojowniczość. Białorusini to jeden z najbardziej pokojowych narodów na świecie. Oni od XVI w. tak się nacierpieli we wszystkich wojnach, że nawet przez myśl im nie przejdzie kolejny rozlew krwi. Nie do pomyślenia jest dla nich, by ich chłopcy mieli jeździć do Syrii czy Czeczenii z kałasznikowami. Żebyśmy mieli też jasność. Białoruś może da się połknąć. Ale nie da się strawić.

A czy my powinniśmy walczyć z Rosją o wspólną strefę wpływów? Dla Moskwy Mińsk i Kijów to ich tereny do których mają casus belli. My próbujemy wojować ze światowym mocarstwem o te teremy. Według posłów lewicy jednym z narzędzi takiej integracji w sprawy rosyjsko-białoruskie jest Bielsat. Stać nas na takie rozgrywki?

Nas nie stać na to, żebyśmy tego nie robili. Dzisiaj wyglądamy jak struś, który włożył głowę na Zachód i uważa, że cały jest tam schowany. Ale zapominamy, że kuper nam został na Wschodzie. Posiadamy tys. km wschodniej granicy i w żaden sposób tego nie zmienimy. My nie mamy żadnego wpływu na to, jak Rosja będzie się zachowywać, gdybyśmy byli grzeczni. Bo to Moskwa nie chce się poukładać z Warszawą, a nie odwrotnie. Z punktu widzenia geopolitycznego Polska jest zasadniczą przeszkodą na drodze Rosji do dogadania się z Zachodem. Więc albo będziemy graczem, albo będziemy daniem.

Tylko czy my z jednej strony nie przeceniamy swoich sił, by prowadzić ekspansywną politykę wschodnią, a jednocześnie za słabi na Zachodzie by tam nasz głos został odpowiednio usłyszany i zrozumiany?

Oczywiście nie jesteśmy gigantem. Ale jesteśmy najwięksi ze wszystkich krajów Europy Wschodniej. To kto, jak nie my, ma przeciwstawiać się Putinowi? Oczywiście jego kraj ma surowce naturalne, którymi kupuje Zachód. Ale proszę pamiętać, że nowoczesnej gospodarki nie buduje się na zaniżonych cenach eksportu ropy czy gazu. Przy tym, co Rosja dostała od Boga, powinna być jednym z największych rynków świata i jednym z najbogatszych państw. A wcale tak nie jest.

To dlaczego Łukaszenko sam nie chce zacząć współpracy z Zachodem. Oczywiście on oficjalnie twierdzi, że chce, ale jak przychodzi do konkretów to odwraca się plecami

On się po prostu boi. Po prostu jest mentalnym synem Związku Radzieckiego. Więc ma barierę, której jako człowiek nie jest w stanie przeskoczyć. Nie jest w stanie nagle stać się człowiekiem Zachodu. Jest też ważniejszy aspekt i od razu zaznaczam, że to wyłącznie moje przypuszczenia. Nie poparte twardymi dowodami. Uważam że rosyjskie służby doskonale wiedzą i mają udokumentowane wszystkie jego nieoficjalne biznesy i majątki.

