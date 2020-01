Prezydent przemawiał na obchodach rocznicy wyzwolenia Auschwitz. „Prawda o Holokauście nie może umrzeć”

Andrzej Duda podczas wystąpienia przypomniał, że mija 75 lat od „zakończenia tego potwornego, przerażającego, zbrodniczego koszmaru” , który w Oświęcimiu trwał niemal pięć lat. – Są tu dzisiaj wśród nas ostatni żyjący ocaleni, którzy przeżyli piekło Auschwitz. Ostatni z tych, którzy na własne oczy widzieli Zagładę – podkreślił nawiązując do faktu, że na obchodach pojawiły się osoby, które przeżyły pobyt w obozie koncentracyjnym. – Zgromadziliśmy się tutaj – członkowie 61 delegacji z całego świata – aby wspólnie uczcić Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Stajemy przed bramą obozu, w którym śmierć poniosło najwięcej ofiar i który stał się symbolem Zagłady. Składamy hołd wszystkim sześciu milionom Żydów, zamordowanych w tym oraz innych obozach, gettach, miejscach kaźni – zaznaczył prezydent.

Zobowiązanie

Polityk przypomniał, że Holokaust był wyjątkową zbrodnią w dziejach ludzkości, a nacjonalizm, rasizm i nienawiść przebrały postać zorganizowanego, metodycznego i masowego mordu. – Nigdy indziej ani nigdzie indziej nie przeprowadzono eksterminacji ludzi w podobny sposób – podkreślił. – Wszystko to trudno objąć umysłem. Ogrom dokonanej tu zbrodni przeraża. Ale nie wolno nam odwracać od niej oczu. Nie wolno nam nigdy o niej zapomnieć – dodał.

Prezydent w obecności świadków tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Auschwitz, a w imieniu Rzeczypospolitej ponowił zobowiązanie, które „my, Polacy, przyjęliśmy na siebie już wtedy, kiedy dokonywał się Holokaust, kiedy nasi poprzednicy z narażaniem własnego życia nieśli ratunek mordowanym Żydom i w którym to zobowiązaniu my, współcześni Polacy – również ze względu na pamięć o naszych bohaterskich rodakach, takich jak Witold Pilecki i Jan Karski – konsekwentnie trwamy” . – Zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co się tutaj wydarzyło – brzmi treść zobowiązania, a zarazem dzieła, do udziału w którym Andrzej Duda zaprosił nie tylko uczestników uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, ale również „wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie” .

W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że fałszowanie historii II wojny światowej, negowanie Holokaustu, instrumentalne wykorzystywanie Auschwitz czy zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa jest „bezczeszczeniem pamięci ofiar” , których prochy są rozsypane na terenie obozu. – Prawda o Holokauście nie może umrzeć. Pamięć o Auschwitz musi trwać, żeby Zagłada nigdy więcej się nie powtórzyła – podsumował.

