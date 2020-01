Żyrardów. Nie przyjęli księdza po kolędzie. Otrzymali list od proboszcza

„Nie potrafiliście przyjąć księdza w czasie trwania kolędy, ulegając medialnej, zaplanowanej, nierozumnej, szkodliwej akcji niszczenia i deformowania wizerunku Kościoła, autorytetu księdza, wartości, które przyniosła człowiekowi, rodzinie i Polsce cywilizacja chrześcijańska” – pisze w liście proboszcz. „Bóg widzi Wasze racje, Wasze wybory, motywy działania. Nie chcę z Wami dyskutować. Niech mi wolne będzie jednak zaproponować Wam modlitwę do św. Michała Archanioła na każdy dzień” – dodał duchowny.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych napisał na Facebooku, że „proboszcz z Żyrardowa uważa, że każdy ma obowiązek być katolikiem i przyjmować księdza” . „Kościół przyzwyczaił się, że NALEŻY mu się prawo do wskazywania palcem kogo należy spalić na stosie, bo nie stosuje się do ich zakazów” – czytamy dalej. Post zebrał do tej pory prawie 450 komentarzy, 330 udostępnień i ponad 1,5 tys. reakcji.

