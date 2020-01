Rząd zapowiadał darmowe leki dla seniorów. Lipowska: Z 9 nie miałam ani jednego darmowego

Teresa Lipowska jest obecnie jedną z gwiazd serialu „M jak miłość”, w którym od samego początku produkcji wciela się w rolę Barbary Mostowiak. Ostatnio aktorka pojawiła się w programie „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Tematem rozmowy miała być sytuacja polskich seniorów.

Na samym początku wizyty w studio Teresa Lipowska zdementowała plotki, jakoby miała zamieszkać w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. – Podjechałam na stację benzynową i nagle zobaczyłam na pierwszej stronie w gazecie pokurczoną staruszkę i tytuł „Pani Teresa Lipowska wybiera się do domu opieki”. Mój syn przyjechał przerażony i powiedział: „mamo, to my już nie, tylko idziesz do domu opieki?”. Jestem ambasadorem Domu Artysty Weterana w Skolimowie i ostatnio byłam na wigilii. Podeszła do mnie jakaś pani, nie przedstawiła się, że to dziennikarka i zapytała, jak mi się tu podoba. Powiedziałam, że oczywiście jest cudownie, że opieka lekarska, że koleżanki, że można pogadać. Mówię: gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się tak, że byłabym niepełnosprawna na tyle, że już nie mogłabym wokół siebie nic zrobić, to nie chciałabym być ciężarem dla dzieci, tylko przyszłabym tutaj – wyjaśniła gwiazda „M jak miłość”.

Aktorka wspomniała również o wysokich cenach leków. Początkowo rząd zapowiadał rozwinięty program, w ramach którego seniorzy mieli otrzymywać leki za darmo. – Mieliśmy mieć dużo darmowych leków... Gdy ostatnio byłam w aptece, nie udało mi się z dziewięciu mieć ani jednego darmowego... Dziękuję bardzo za opiekę! – powiedziała aktorka.

Czytaj także:

Robert Biedroń odpowiedział internautce. „Oj... miało być, że stanuję ot7”